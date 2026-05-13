La industria del entretenimiento, especialmente en República Dominicana, está de luto, tras confirmarse la muerte del periodista y comentarista de farándula Melvin Alexander Vicente Ventura, mejor conocido en redes sociales y medios de comunicación como Melvin TV.

Su fallecimiento lo confirmó su exjefe Santiago Matías, propietario del grupo de medios Alofoke Media Group, donde Melvin TV había trabajado hasta agosto de 2024.

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El anuncio, que generó conmoción entre sus seguidores y personas cercanas, se conoció públicamente el martes 12 de mayo. A través de su cuenta de Instagram, el empresario y alto ejecutivo le dedicó un emotivo mensaje de despedida: “En paz descanse. Dios te tenga en su gloria. Te vamos a extrañar”, escribió.

¿De qué murió Melvin TV?

El comentarista de entretenimiento Melvin TV murió luego de enfrentar una prolongada lucha contra el cáncer de colon, enfermedad que en los últimos meses deterioró considerablemente su estado de salud.

El diagnóstico le fue detectado el año pasado y, desde entonces, el comunicador permaneció batallando por su vida hasta sus últimos días. Incluso, en febrero pasado recurrió a sus redes sociales para publicar un video en el que pidió apoyo en medio del difícil proceso que atravesaba.

Según explicó en la publicación, que realizó exactamente el pasado 15 de febrero, requería donaciones de sangre y recursos económicos, ya que el tratamiento necesario para combatir su enfermedad era costoso.

“Señores si ustedes me ven así, desesperado pidiendo ayuda, demacrado así, y que no me da vergüenza que me vean así feo y mal, es que se están necesitando donantes de sangre... Necesito donantes de urgencia porque me van a operar de nuevo... Eso me tiene desesperado y nervioso”, manifestó en aquel momento, mientras permanecía en la camilla de un centro médico.

Tras la confirmación de su muerte, seguidores, colegas y amigos se han pronunciado con emotivos mensajes de despedida, destacando su legado en la farándula y su valiente lucha contra el cáncer.

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“Agradecemos de antemano las muestras de solidaridad, oraciones y acompañamiento en este momento de dolor que enluta a todos”, anunció la productora Jenny Gómez, mejor conocida en las plataformas digitales como Barbie TV.

Además, por medio de su cuenta de Instagram, informó que los restos del comunicador serán velados en la Funeraria Blandino, ubicada en la avenida Abraham Lincoln, en el Salón E.

Las honras fúnebres iniciarán el jueves 14 de mayo y se extenderán hasta el viernes 15 de mayo. Posteriormente, su sepelio se realizará en el cementerio Puerta del Cielo.