Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el miércoles 13 de mayo

El inicio de semana llega con una carga especial de energía que, según especialistas en astrología, no conviene dejar pasar. El miércoles 13 de mayo se perfila como un momento clave para tomar decisiones, animarse a cambios y avanzar tanto en el terreno profesional como en el personal.

En medio de ese clima, vuelve a cobrar fuerza la influencia de Walter Mercado, una figura que marcó a generaciones con sus mensajes cargados de optimismo y espiritualidad.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Será un día ideal para tomar decisiones importantes y avanzar en aquello que se había estado aplazando. Sin embargo, los astros recomiendan no dejarse llevar por las emociones.

Números de la suerte: 7, 19 y 30.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Aunque normalmente prefiere la estabilidad y la calma, este día favorecerá la acción y los cambios positivos. La confianza en sí mismo será fundamental para superar cualquier obstáculo.

Números de la suerte: 4, 22 y 41.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La energía astral favorecerá conversaciones importantes y decisiones rápidas. No obstante, los astros aconsejan escuchar con atención y evitar discusiones impulsivas.

Números de la suerte: 3, 18 y 27.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones estarán intensas para Cáncer, pero la Luna en Aries también le dará valentía para enfrentar situaciones que había evitado por miedo o inseguridad.

Números de la suerte: 6, 20 y 35.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Los astros favorecen la iniciativa y los proyectos personales. Además, su actitud positiva servirá de inspiración para quienes lo rodean.

Números de la suerte: 1, 14 y 33.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La influencia de Aries impulsará a Virgo a actuar con mayor rapidez y dejar atrás el exceso de perfeccionismo.

Números de la suerte: 9, 25 y 40.

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Será un momento ideal para expresar lo que realmente siente y tomar decisiones importantes. La sinceridad y el equilibrio serán fundamentales.

Números de la suerte: 2, 17 y 29.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio sentirá una fuerte necesidad de transformar aspectos importantes de su vida. La intuición estará más fuerte de lo habitual.

Números de la suerte: 8, 21 y 38.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Será una jornada perfecta para retomar proyectos personales, viajar o comenzar actividades que generen emoción y crecimiento.

Números de la suerte: 5, 16 y 32.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los astros recomiendan actuar con menos rigidez y permitirse disfrutar más del presente. Un pequeño esfuerzo podría abrir puertas importantes en lo económico.

Números de la suerte: 10, 23 y 44.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La Luna en Aries favorecerá los cambios de rutina y las decisiones diferentes a lo habitual. Sus talentos podrían sorprender positivamente a muchas personas.

Números de la suerte: 11, 26 y 39.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La combinación entre sensibilidad y determinación permitirá que este signo avance con seguridad hacia nuevos objetivos personales y profesionales.

Números de la suerte: 12, 24 y 37.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.