En entrevista con el programa de entretenimiento Lo sé todo, de Canal 1, Luisa Fernanda Pulgarín, esposa de Luis Alfonso, destapó el lado más complicado de manejar las redes sociales del artista y la clave para mantener el control de todo sin verse afectada.

Aunque profesionalmente es investigadora judicial, Luisa confesó que decidió dejar de ejercer su carrera para dedicarse a ser la asesora de imagen de Luis Alfonso y también a ser parte del equipo de las redes sociales, un gesto de amor y entrega a su hogar.

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Sin embargo, reconoció que el proceso no ha sido nada fácil, especialmente por la cantidad de mujeres que intentan acercarse al artista pese a que él está casado y tiene hijos. “Nos ha tocado batallar con cosas durísimas”, comentó.

Según sus declaraciones, detrás de la fama hay muchas cosas que, como pareja, deben aprender a manejar: “Me acuerdo, hace poco alguien le escribió: ‘Qué rico la pasamos anoche, qué delicia’… Normalmente, yo soy la que maneja las redes de Luis; cuando leo ese mensaje, lo miraba y le preguntaba dónde estaba la noche anterior”.

Al cuestionarlo en ese momento, Luis Alfonso le recordó que llevaba tres días en la casa, lo que la hizo reaccionar en medio de la confusión y darse cuenta de que, efectivamente, tenía razón.

Aparte de este tipo de mensajes que, en ocasiones, sí logran desestabilizarla un poco, Luisa admitió que se suman fotos sugestivas de muchas mujeres. “Hace poco también nos tocó una chica que le mandaba fotos superpasadas. Una de las fotos llegó con el bebé de la señora al lado y yo decía: ‘Dios mío, ¿qué es esto?’ Entonces nosotros tomamos cartas en el asunto, la bloqueamos”, detalló.

De manera presencial, la esposa de Luis Alfonso aseguró que también ha tenido que enfrentar situaciones incómodas con mujeres: “En una discoteca una vez una chica se abalanzó y me iba a pegar solo por el hecho de ser su esposa”, recordó.

No obstante, en medio de tantas cosas con las que debe lidiar a diario, Luisa Pulgarín admitió que su clave para mantenerse firme y segura es su amor propio. “Estoy muy convencida de la mujer que soy, de lo que construí al lado de mi esposo, del hombre que tengo también”.

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“Yo soy una defensora del amor propio y de que las mujeres todos los días nos enamoremos más de nosotras, porque la seguridad no nos la dan nuestras parejas, nos la damos nosotras mismas, cuando nos miramos a un espejo, cuando repetimos lo grandes que somos”, agregó.

Según la mujer, su entorno familiar es el principal refugio para ambos y que disfrutan al máximo, por lo que tienen como regla no trasladar los problemas o diferencias laborales al hogar.

“Uno de los secretos más grandes que tenemos es que ambos respetamos mucho nuestro papel laboral. Es decir, cuando yo estoy trabajando, estoy trabajando como stailys y en ese momento dejo la esposa a un lado; ahí soy una colaboradora más del equipo”, recalcó.