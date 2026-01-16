¿Premonitoria? Luis Alfonso habló de ‘Destino final’, su canción con Yeison Jiménez y ventiló detalle: “Venía diciendo muchas cosas”

La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrida el sábado 10 de enero, dejó en duelo a Colombia y golpeó con fuerza a la industria musical.

El cantante, considerado uno de los máximos referentes de la música popular en el país, perdió la vida tras un accidente aéreo registrado en Boyacá, entre Paipa y Duitama, cuando se desplazaba junto a miembros de su equipo hacia Marinilla, Antioquia, donde tenía programada una presentación.

La muerte del artista dejó una huella profunda no solo en su familia, sino también en su círculo cercano y en miles de seguidores que lo acompañaron a lo largo de su carrera.

Entre quienes dejaron ver públicamente su dolor estuvo el cantante Luis Alfonso, amigo y colega de Yeison, quien participó en el homenaje realizado en su honor en el Movistar Arena el pasado miércoles 14 de enero.

Durante ese emotivo acto, Luis Alfonso diálogó con la emisora La Kalle, recordó la relación que los unía y se refirió a Destino final, la última canción que grabaron juntos, una melodía que aborda la temática de la muerte y que, tras lo ocurrido, tomó un significado especial para muchos de sus fanáticos y curiosos.

Luis Alfonso habló con mayor detalle acerca de cómo se estaba sintiendo por lo sucedido el 10 de enero:

“Para nadie es un secreto que lo que se vive es dolor, incertidumbre, pero también se vive un orgullo muy grande. Hoy estamos velando el cuerpo de Yeison y de su equipo de trabajo, pero el legado, la música y el espíritu sigue con nosotros”, dijo inicialmente.

Para Luis Alfonso era motivo de orgullo el hecho de que su amigo aún sin estar en este plano, fuera capaz de impactar de tal forma: “El aventurero incluso estando metido en esa caja tiene revolucionado este país y eso ya dice mucho”, señaló.

Sobre el proceso de creación de la canción, habló acerca de si en algún momento conversó con Yeison Jiménez acerca de la letra del tema o de lo que él sentía al respecto.

De igual forma, se refirió a las interpretaciones que surgieron tras la tragedia y a si, desde su perspectiva, la canción pudo haber tenido un carácter premonitorio.

“El viejito yo no sé si es que ya venía presintiendo, pero venía diciendo muchas cosas como de que iba a durar poquito y la cosa, por lo que he escuchado, pero nunca nos imaginamos que se lo fuera a llevar mi Diosito tan ligero con los muchachos”, afirmó.

Por último, mencionó que Yeison se fue al cielo y que si Dios lo requirió fue por algo: “Son los designios de mi Diosito y aquí vamos a seguir apoyando a su familia y a todos sus seres queridos. Vamos para adelante en nombre del aventurero”, agregó.