Atención: Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular, murió en un accidente de una avioneta en Paipa

Yeison Jiménez era uno de los seis ocupantes de la avioneta accidentada en la vía que del municipio de Paipa comunica a Duitama, en Boyacá.

La aeronave de matrícula N325FA se accidentó en la vereda La Romerita, confirmaron fuentes en ese municipio a SEMANA.

“La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín”, dijo la Aerocivil en un comunicado.

Accidente de avioneta en el aeropuerto de Paipa, en Boyacá. Foto: Redes sociales

“El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate, SAR, Aerocivil, de Bogotá, notificó la activación de la señal de localización de emergencia (ELT) en el sector del evento”, añadió.

Además, aseguró que “actualmente, el SAR Bogotá se encuentra en comunicación directa con la Policía Nacional, cuyo personal ya se encuentra en el lugar del siniestro. De manera simultánea, se está coordinando activamente con el equipo SEI de Paipa y los Organismos de Emergencia locales para atender la situación y desarrollar las labores pertinentes".

Desde la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aerocivil se activó el protocolo de investigación.

El artista era esperado en Marinilla, Antioquia, para su presentación de esta noche.

Yeison Jiménez era uno de los artistas más importantes de la música popular en Colombia en la actualidad: nació en Manzanares, Caldas, el 26 de julio de 1991.

Yeison Jiménez Foto: Aymer Andrés Álvarez

En la aeronave en la que iba Yeison Jiménez, que era piloteada por el capitán Hernando Torres, también iban Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

En este momento, las autoridades atienden la emergencia para tratar de establecer qué sucedió y recaudar el material que permita avanzar en una investigación que aclare lo sucedido.

El artista alcanzó la fama luego de pasar como trabajador en plazas de mercado y lograr el éxito con canciones como El Aventurero, entre otras.

Este 10 de enero, día de su fallecimiento, tuvo dos hechos relevantes. El primero, se viralizó cuando, junto con el creador de contenido Camilo Cifuentes, aceptó la propuesta de conocer a una fanática suya que trabaja cantando en las calles de Manizales.

El cantante de música popular inicialmente de incógnito, con un tapabocas puesto, se acercó a la intérprete, que entonaba una de sus canciones, y se presentó como un transeúnte más. Enseguida, se acercó, le pidió que cantara nuevamente la canción y, tras escucharla, le preguntó si podía unirse a la interpretación, solicitud que ella aceptó sin dudarlo y sin imaginarse quién era realmente la persona a la que resultó entregándole su micrófono.

Cuando Yeison Jiménez comenzó a cantar ‘Maldita traga’, la joven cantante se dio cuenta de que estaba frente al verdadero intérprete del tema y no pudo contener su emoción al confirmarlo luego de que él se quitara el tapabocas.

En medio de su alegría, por tener a uno de sus ídolos tan cerca, la mujer rompió en llanto, lo abrazó y le expresó su agradecimiento por el emotivo gesto que, junto a Camilo Cifuentes, habían tenido mientras trabajaba y justo el día de su cumpleaños.

Y el segundo hecho, fue una reflexión, casi premonitoria que puso en sus redes sociales el famoso cantante: “Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”.

Esta fue la última entrevista que dio el cantante de música popular a SEMANA, en su espacio SIN FILTRO: