Alias JJ, buscado por DEA, estuvo en la estación de Policía de Pupiales, Nariño, presionando por la captura del hermano del alcalde

Los hermanos Belalcázar Gaón, naturales de Pupiales, en el departamento de Nariño, fueron capturados; entre ellos, el alcalde del municipio, Wylton Belalcázar Gaón. Los tres están solicitados en extradición por los Estados Unidos.

Capturaron al hermano del alcalde de Pupiales, Nariño, que fue extraditado por narcotráfico

Euler Rolando y Aníbal Rodrigo Belalcázar Gaón se sumaron a la lista de personas vinculadas a una investigación que adelanta la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la cual advierte sobre la conformación de una organización criminal conocida como el cartel de La Guajira, en la que los familiares del alcalde terminaron involucrados.

Aníbal Rodrigo fue capturado el pasado jueves en un operativo adelantado por la Fiscalía, con apoyo del Ejército Nacional y en cumplimiento de una orden de extradición. Tras el procedimiento, un hombre que, al parecer, integra la misma organización criminal y es conocido con el alias de JJ llegó hasta la estación de Policía del municipio de Pupiales para exigir información sobre el capturado.

La captura de Anival Rodrigo Belalcázar Gaón, hermano del también capturado al alcalde de Pupiales, Nariño, Wylton Belalcázar Gaón, Foto: Suministrada

Alias JJ estaría en el listado de presuntos delincuentes pendientes de captura en el marco de esta investigación adelantada por la DEA con apoyo de la Fiscalía de Colombia. Por ello, llamó la atención que el señalado integrante de la organización criminal se acercara voluntariamente a una estación de Policía para solicitar información.

El expediente está en poder de un fiscal de la Dirección Nacional contra el Narcotráfico y advierte cómo esta organización criminal, que habría vinculado a funcionarios públicos en Nariño y en el departamento de La Guajira, sería responsable del envío de toneladas de cocaína a México y Estados Unidos.

Las solicitudes de extradición tienen la firma de un juez de la Corte del Distrito Sur de Missouri, en Estados Unidos. En Colombia, se espera completar los trámites necesarios ante la Corte Suprema de Justicia para su envío en un avión de la DEA, con el fin de que respondan por los cargos que se les imputan.

Fuentes de la Fiscalía aseguraron que no se descartan nuevos operativos en las próximas horas que permitan la captura de otros integrantes de esta red criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, entre ellos el mismo alias JJ, quien se acercó a una estación de Policía para exigir respuestas de las autoridades tras la captura del tercer hermano del alcalde.

La captura de Anival Rodrigo Belalcázar Gaón, hermano del también capturado al alcalde de Pupiales, Nariño, Wylton Belalcázar Gaón, Foto: Suministrada

Los detalles del proceso serán expuestos a través de un indictment que llegará a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en el que se advierte la necesidad de cumplir con la extradición como parte de los mecanismos de cooperación judicial entre Estados Unidos y Colombia.