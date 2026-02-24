Nación

Capturaron al hermano del alcalde de Pupiales, Nariño, que fue extraditado por narcotráfico

Se trata de Euler Rolando Belalcázar Gaón, también requerido por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico.

Euler Rolando Belalcázar Gaón, hermano del extraditado alcalde del municipio de Pupiales, Nariño, Wylton Belalcázar Gaón, fue capturado con fines de extradición.
Los hermanos Belalcázar Gaón se reunirán en una cárcel de Estados Unidos. Fuentes de la Fiscalía confirmaron, en las últimas horas, que Euler Rolando Belalcázar Gaón, hermano del extraditado alcalde del municipio de Pupiales, Nariño, Wylton Belalcázar Gaón, fue capturado con fines de extradición.

El hermano del alcalde, de acuerdo con el reporte de las autoridades, será procesado por el delito de concierto para fabricar y distribuir cocaína, con destino a Estados Unidos. De ahí que la captura tenga una solicitud de extradición en la primera página, como advertencia de la responsabilidad.

Según los investigadores, Belalcázar Gaón, el hermano del alcalde, tenía una función de “veedor” de los laboratorios para el procesamiento de la cocaína. Llegaba, personalmente, a los laboratorios ilegales para “vigilar la calidad del producto y las marquillas que serían utilizadas en el tráfico a cargo de su organización”.

Asimismo, de acuerdo con los reportes que entregaron los investigadores, eran responsables de verificar la cantidad de los estupefacientes que salían hacia los puertos o los puntos donde eran embarcados con destino a Estados Unidos. Además, era quien tenía la información de las caletas de la organización criminal, no solo para guardar dinero, sino para mantener la cocaína antes de enviarla a los puertos de salida.

Los líos del alcalde acusado de liderar una red de narcos y por lo que está pedido en extradición

La Fiscalía tiene información de que los cargamentos salían de los laboratorios en el departamento de Nariño, muy cerca de donde su hermano era el alcalde, llegaban hasta Ecuador y allí se embarcaban hacia destinos en Europa y Estados Unidos en una compleja red de tráfico de drogas.

Euler Rolando Belalcázar Gaón no será procesado en Colombia; la solicitud explícitamente descrita en el documento advierte que será ante la justicia estadounidense que enfrente los cargos relacionados con tráfico de drogas; por eso será trasladado al pabellón X 30 en el sur de Bogotá.

El siguiente trámite es que la Fiscalía notifique formalmente la solicitud de extradición, luego se comunique a la Corte Suprema de Justicia para confirmar la legalidad del procedimiento y, de aprobarse, compartir la decisión al presidente de la República, quien finalmente pone su firma para extraditar al hermano del alcalde Wylton Belalcázar Gaón.

Capturan a Wylton Oleynar Belalcázar Gaón, alcalde de Pupiales, Nariño
Capturan a Wylton Oleynar Belalcázar Gaón, alcalde de Pupiales, Nariño. Foto: Fiscalía General de la Nación

En Estados Unidos, el expediente y los cargos están activos y, una vez llegue a ese país, se adelantarán los actos de judicialización correspondientes que incluyen la notificación de los hechos materia de investigación y la posibilidad de declararse culpable del proceso en su contra.

