El municipio de Nariño donde producen uno de los cafés más premiados de Colombia y se puede visitar todo el proceso

Mientras destinos como Salento o Villa de Leyva suelen quedarse con gran parte de la atención de los turistas, en el sur del país existe un municipio que ha comenzado a ganar reconocimiento entre viajeros, sobre todo aquellos que son amantes del café.

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Se trata de El Tambo, en Nariño, una población que no solo produce algunos de los granos más valorados de Colombia, sino que además permite a los visitantes conocer de cerca cada etapa del proceso cafetero.

Ubicado a más de 1.700 metros sobre el nivel del mar, este municipio se ha convertido en un referente para el café de especialidad gracias a las condiciones únicas de su territorio.

Productores de Nariño, Cauca, Caldas y Huila concretaron un acuerdo para exportar café colombiano directamente al mercado canadiense. Foto: Foto Instagram @agronegocios_co

Los suelos volcánicos, las temperaturas estables y la altura favorecen en que la maduración del grano sea más lenta, lo que se traduce en sabores más complejos y perfiles aromáticos que llaman la atención de los compradores tanto nacionales como internacionales.

Uno de los aspectos más llamativos de El Tambo es que la producción está en manos de aproximadamente 300 familias campesinas.

Son estas personas las encargadas de mantener una tradición que ha pasado de generación en generación y que hoy ubica al municipio entre los nombres destacados del café colombiano.

Granos de café Foto: Getty Images

Los cultivos han sido reconocidos en concursos como Taza de la Excelencia y también han participado en subastas internacionales donde compradores de países como Japón, Estados Unidos y varios de Europa buscan cafés con algo especial y distintivo.

Si bien esto llama mucho la atención, el atractivo de este municipio va más allá de un buen café. Diversas iniciativas comunitarias han impulsado rutas de turismo cafetero que permiten recorrer fincas, conocer los cultivos y observar procesos como la recolección, el lavado, la fermentación y el secado de los granos.

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De esta manera, los visitantes pueden entender por qué el café de esta región ha logrado posicionarse entre los más apreciados del país.

Con cerca de 25.000 habitantes y alrededor de 150 veredas, El Tambo tiene una fuerte identidad rural. Su economía depende principalmente de la agricultura, especialmente del café, aunque también se cultiva maíz y caña panelera, lo que convierte este municipio en un destino ideal para descubrir el origen de una de las bebidas más famosas del mundo.