El pueblo colombiano que parece sacado de Italia: así es la laguna que enamora a los viajeros en Nariño

No es necesario cruzar el Atlántico para vivir la experiencia de ir a Venecia, pues en el sur de Colombia, a pocas horas de Pasto, existe un rincón que combina canales, góndolas y construcciones coloridas con la biodiversidad andina más impresionante del país.

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Se trata de la laguna de La Cocha, ubicada en el departamento de Nariño, y que los viajeros ya bautizaron como la “Venecia colombiana”.

El hecho de que lo llamen así no es casualidad, ya que, teniendo una extensión de más de dos kilómetros, este proyecto turístico transporta a los visitantes a través de canales y puentes que evocan el paisaje europeo.

El atractivo de este lugar va más allá de lo que es evidente a los ojos. La oferta gastronómica incluye restaurantes y cafeterías inspirados en la cocina italiana, donde los visitantes pueden disfrutar de pastas, pizzas y gelatos mientras contemplan el paisaje y el movimiento de las embarcaciones.

El clima de este lugar suele ser demasiado frío, y por esta razón, al llegar, los locales reciben a los visitantes con una típica bebida, el hervido de mora, que combina dulce de fruta, especias y aguardiente.

Laguna de la Cocha, en Nariño. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Pero La Cocha no solo seduce por su parecido con Europa. En el corazón de la laguna se encuentra la Isla La Corota, un santuario natural de apenas 12 hectáreas que es el más pequeño y uno de los más significativos del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Este espacio tiene un ecosistema único donde conviven musgos, helechos, orquídeas, anfibios y aves como el pato zambullidor, además de especies acuáticas como la trucha arcoíris.

Para llegar allí, desde el embarcadero se pueden tomar lanchas a motor que, en unos 10 minutos, conectan a los visitantes con este lugar tan natural.

Se encuentra ubicada en el corazón de la Laguna de la Cocha, en Nariño. Foto: Cortesía - Página Parques Naturales Nacionales de Colombia (PNN) / API

La laguna también carga con una leyenda indígena que le da aún más peso simbólico al lugar.

Según la tradición, su origen se remonta a una antigua historia que narra la existencia de siete prósperas ciudades gobernadas por un cacique y una princesa, cuyo amor prohibido desató la ira de los dioses y provocó que el agua inundara el valle hasta sepultarlas, dando así origen a la laguna.

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¿Cómo llegar a la Laguna de la Cocha en Nariño?

Las personas que viajan desde Bogotá pueden tomar un vuelo de aproximadamente una hora y 45 minutos hasta Pasto y luego continuar por tierra hacia la laguna, o aventurarse por carretera en un recorrido de cerca de 20 horas que atraviesa ciudades como Ibagué, Armenia, Palmira y Popayán. Cualquiera que sea la ruta, el paisaje del sur del país justifica el viaje.