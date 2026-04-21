Visitar Nariño significa descubrir un territorio lleno de contrastes, donde se encuentran la costa pacífica, la imponente cordillera de los Andes y el piedemonte amazónico. Su riqueza cultural nace de profundos legados indígenas y afrodescendientes, que mantienen viva una conexión especial con la naturaleza, las raíces y la espiritualidad, lo que lo hace mucho más atractivo e interesante.

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Ubicado en el macizo colombiano, este departamento ofrece paisajes de páramos, montañas y volcanes, además de ser el origen de importantes ríos y de la cultura andina del país.

En Pasto, su capital, oficialmente llamada San Juan de Pasto y conocida como la “Ciudad Sorpresa”, los visitantes tienen un amplio abanico de paradas fascinantes por descubrir, empezando por su Centro Histórico, cuyas edificaciones, junto con una amplia oferta de iglesias, reflejan su rica historia.

1. Centro Histórico de Pasto

El recorrido por este punto se puede iniciar desde la Plaza de Nariño, rodeada de edificios de estilo colonial, republicano y neoclásico. Durante el trayecto, algunos templos imperdibles son: la Catedral de Pasto, la Iglesia de San Juan Bautista y el Templo San Felipe Neri.

Templos para visitar en Pasto, Nariño Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía de Pasto / API

2. Museos

En el Centro Histórico de Pasto se encuentran algunos de los museos más destacados de la ciudad, como el Museo del Oro Nariño y la Casa Museo Taminango.

Museo del Oro Nariño Foto: Carlos López López © Banco de la República

Además, es el epicentro del famoso Carnaval de Negros y Blancos, uno de los mayores atractivos turísticos de este destino.

3. Laguna de La Cocha

También conocida como Lago Guamuez, se trata de un encantador cuerpo de agua ubicado cerca del pueblo de El Encano, a 40 kilómetros de Pasto.

Laguna de La Cocha en El Encano, corregimiento de Nariño. Foto: Colprensa

Este lugar es considerado uno de los principales atractivos turísticos de Nariño, conocido por su belleza paisajística y su importancia cultural y natural.

4. Santuario de Las Lajas

Ubicado cerca de la ciudad de Ipiales, este santuario se consolida como una de las iglesias más impresionantes y vistas de Colombia, reconocida como una verdadera joya arquitectónica de estilo gótico.

Este emblemático templo está abierto todos los días y, para visitarlo, se recomienda llevar ropa abrigada, ya que se encuentra a casi 2.900 metros de altitud.

El Santuario Nuestra Señora de Las Lajas es uno de los destinos preferidos por quienes practican el turismo religioso. Foto: Getty Images

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5. Talleres de artesanos

Pasto también se distingue por ser cuna de talentosos artesanos que, con paciencia y maestría, mantienen vivas las tradiciones y saberes de Nariño en sus talleres.

Aquí cobra especial relevancia el barniz de mopa-mopa, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, una técnica de origen prehispánico que emplea la resina de un árbol propio de las selvas del Putumayo.

A esta expresión se suman otras prácticas como la talla en madera y el delicado enchapado en tamo, que reflejan la riqueza cultural y creativa de la región.