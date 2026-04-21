Boyacá es considerado uno de los territorios más ricos en historia y cultura del país. Allí se encuentran escenarios clave de la independencia, como el Puente de Boyacá, además de pueblos coloniales como Villa de Leyva, famoso por su arquitectura bien conservada y su imponente plaza.

La región también ofrece una profunda conexión con las tradiciones, la artesanía y la gastronomía típica, donde destacan sabores auténticos que reflejan la identidad andina.

Cuenta con 123 municipios, cada uno de ellos con una oferta importante de atractivos que vale la pena conocer. Precisamente a dos horas de Tunja, capital del departamento, se encuentra una opción que vale la pena visitar.

Iglesia Inmaculada Concepción, Tópaga, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

El diablo en el interior del templo

Se trata de Tópaga, pueblo cuyo nombre en lengua muisca significa ‘siervo del sol’, el cual llama la atención porque tiene una gran particularidad en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, la cual fue edificada entre 1570 y 1582, en pleno periodo colonial y hoy es Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional.

Este templo, además de su valor histórico y su estética, es reconocido por tener notables piezas artísticas y uno de los elementos que más llama la atención es una particular figura del diablo ubicada en el arco toral, una imagen que, según se aprecia, expulsa fuego por la boca, convirtiéndose en uno de los rasgos más curiosos y distintivos del lugar.

Los encantos del “pueblo de la esperanza” en Boyacá, conocido por su cercanía con el piedemonte llanero

Esta representación está rodeada de ángeles en señal de silencio, que simboliza la victoria del bien sobre el mal. De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), esta figura era la misma que utilizaban los españoles para atemorizar y atraer a los indígenas al templo.

En su interior, este templo también tiene 33 espejos en cuya fabricación se usó nacar. Cuentan en el pueblo que el número de estos correspondía a la edad de Jesús en la tierra.

Parque principal de Tópaga, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Sitios de interés

El viajero que llega hasta este destino también puede conocer el Museo de Tópaga y el parque central, que cuenta con senderos peatonales enmarcados en ladrillo y adornados con verdes jardines, desde donde se puede apreciar la casa colonial en la que funciona la alcaldía municipal y la histórica Capilla Doctrinera (Capilla Posa), construida por los padres jesuitas en el siglo XVll.

Las principales actividades económicas de este municipio son la minería, la agricultura y la ganadería. Dentro de la minería se destaca la explotación de minerales como el carbón, que ocupa un lugar importante, pues posteriormente se comercializa a la industria e incluso de él también se elaboran artesanías en el municipio. En cuanto a la agricultura, su principal producto cultivado por sus habitantes es la cebolla.