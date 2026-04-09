Los encantos del “pueblo de la esperanza” en Boyacá, conocido por su cercanía con el piedemonte llanero

Boyacá se consolida como el destino más acogedor de Colombia, cautivando a quienes lo visitan con una combinación única de historia, cultura y paisajes naturales.

Este departamento ofrece a los viajeros una extensa variedad de pueblos llenos de encanto, cada uno con su propia identidad, tradiciones arraigadas y arquitectura colonial que transporta a otras épocas.

A esto se suma su riqueza natural y cercanía con otros destinos que sorprenden con su belleza, como es el caso de Paya, un municipio ubicado en el límite con el departamento de Casanare, en una zona montañosa perteneciente a la Cordillera Oriental.

El encantador pueblo antioqueño reconocido por sus bellos paisajes y diversos microclimas, un destino ideal para el ecoturismo

Su cercanía con el piedemonte llanero y con los Andes, según explica la Red Cultural del Banco de la República, lo convierte en un territorio biodiverso distribuido entre los pisos térmicos cálido, medio y frío.

Según la Gobernación de Boyacá, Paya es reconocido como el “pueblo de la esperanza”, denominación que proviene del significado de su nombre en lengua chibcha. Este municipio se distingue por su extraordinaria riqueza natural y cultural, reflejada en la abundancia de fuentes hídricas, la diversidad de fauna y la belleza de sus paisajes.

Sus atractivos turísticos, junto con un ambiente marcado por la paz y la tranquilidad, lo convierten en un destino ideal para quienes buscan conexión con la naturaleza y la historia. Asimismo, Paya ocupa un lugar relevante en el pasado del país, al haber sido escenario importante durante la Campaña Libertadora de Colombia, destaca el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Sendero ecológico en Paya, Boyacá Foto: Paya, Boyacá

Uno de los principales sitios de interés de ese pueblo son Las Termópilas de Paya, también conocidas como Fuerte de San Genis o Reducto de Paya, un pequeño trincherón o fortificación que no solo sobresale por su imponente paisaje montañoso y sus estrechos pasos, sino también por su valor histórico.

En este lugar fue donde, el 27 de junio de 1819, se libró una importante batalla entre el ejército libertador y las fuerzas realistas durante la Campaña Libertadora de Colombia. Además, formó parte de la estratégica ruta que tomó el ejército de Simón Bolívar desde los Llanos Orientales hacia el altiplano cundiboyacense.

El municipio cundinamarqués que invita a vivir una experiencia gastronómica única este 11 y 12 de abril, un plan imperdible

Otros atractivos para descubrir en Paya son: el Santuario Arqueológico Piedra Pintada en la vereda Milagros; Templo Doctrinero de Morcote; Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Paya; Parque principal; Puente el Libertador; río Payero y las Ruinas del Cuartel General de Paso llano de San Miguel, en la vereda llano de Miguel.

También están las aguas termales de Morcote, entre otras joyas naturales que embellecen su paisaje y se convierten en escenarios ideales para descansar.