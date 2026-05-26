El tranquilo municipio boyacense para disfrutar de aguas termales, cascadas y un delicioso café

Se acerca la temporada de mitad de año y los viajeros evalúan opciones de destinos para visitar y una de esas muchas posibilidades es Boyacá, departamento que se caracteriza por sus encantadores pueblos coloniales, sus tradiciones ancestrales y su belleza natural representada en páramos, lagunas, valles, ríos y montañas.

El encantador municipio boyacense que mantiene una herencia ancestral, un destino de páramos y lagunas a dos horas de Tunja

Sus escenarios son ideales para el descanso y el contacto con la naturaleza. Lugares como el Lago de Tota y el Parque Nacional Natural El Cocuy son solo dos de los encantos que hacen de esta región un destino atractivo tanto para los amantes de la historia como para quienes buscan aventura, paisajes únicos y tranquilidad.

Allí uno de los destinos para visitar es Zetaquira, un municipio que está lleno de encantos y les ofrece a los viajeros una variedad de actividades que permiten desconectarse del día a día y disfrutar de experiencias diferentes.

Laguna Tierra Blanca en Zetaquira, Boyacá. Foto: Créditos: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) / API

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que, debido a su posición geográfica, que es muy privilegiada, este municipio está rodeado por dos hábitats muy importantes para su desarrollo económico y cultural: el páramo de Mamapacha y el Lago de Tota.

Aguas termales

De igual forma, en este destino, ideal para descansar, son famosos sus más de 30 nacimientos de termales de agua dulce, entre los cuales se destacan la cascada termal más alta de Colombia y la que ofrece tres temperaturas, localizada sobre el río Mueche. Sin duda, este es un plan que cualquier turista debería darse la oportunidad de disfrutar.

Así es una de las cascadas más imponentes de Boyacá, un paraíso mágico a 45 minutos de Villa de Leyva

Es un destino ideal para hacer senderismo a lugares como el cerro de la Virgen del Coro y por los caminos muiscas que llegan y rodean la laguna de Tierra Blanca, un escenario en el que se puede admirar la belleza y majestuosidad de sus aguas. Allí los viajeros se encuentran con una exuberante vegetación nativa.

En Zetaquira se celebra el festival de la cultura cafetera. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Quienes llegan hasta allí también pueden degustar una rica taza de café, pues este municipio tiene el reconocimiento de producir uno de los mejores cafés de la región.

De hecho, allí lleva a cabo cada año el Festival de la Cultura Cafetera Zetaquireña, como celebración de la fiesta de la Virgen del Coro, patrona del valle de Lengupá. Es un encuentro en el que se disfruta de su rica gastronomía, música y costumbres propias del piedemonte llanero boyacense. Allí se exhiben marcas de café de la región y municipios invitados del departamento.

En este municipio se cosecha café bajo la sombra de ceibos, jalapos, yopos, guamos y árboles frutales, lo que le da un diferenciador en producción de cafés especiales, lo que lo ha hecho merecedor de una de las mejores tazas de esta bebida en el departamento de Boyacá.