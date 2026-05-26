Llegó la temporada de vacaciones de mitad de año y los viajeros se encuentran en la búsqueda de destinos para pasar días de descanso, muchos de ellos cerca de Bogotá.

Estos son los atractivos del ‘balcón de la cordillera’ en Cundinamarca, un destino ideal para el turismo rural y ecológico

Dentro de las muchas posibilidades, hay un destino en Cundinamarca que se ha vuelto tendencia en las búsquedas de los turistas para visitar en este mes de junio, según registros de la plataforma Booking, los cuales indican que este municipio alcanzó un crecimiento del 33% en búsquedas en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Se trata de Villeta, que se consolida como una opción ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y una escapada cerca de la capital del país. Con su clima cálido, paisajes verdes y ambiente tranquilo, este destino se ha convertido en el lugar perfecto para desconectarse de la rutina y disfrutar de experiencias auténticas a pocas horas de la capital.

Los Saltos del Mico, en el municipio de Villeta. Foto: Alcaldía de Villeta

Allí es posible disfrutar de su clima cálido y las piscinas en hoteles y fincas rodeadas de naturaleza; así como recorrer cascadas y senderos ecológicos en los alrededores del municipio y conocer la tradición panelera de la región y degustar productos locales.

Sitios de interés

En la lista de atractivos se encuentran lugares como Los Saltos del Mico, que se forman por el recorrido de la quebrada Cune, famosa por sus siete cascadas que corren a través de las altas piedras y la vegetación siendo el principal sitio turístico del municipio, según información de la Alcaldía.

El destino de Cundinamarca que encanta con sus paisajes de cascadas y lagunas, ideal para el ecoturismo

Este encantador destino está a solo 15 minutos de caminata desde el centro y se pueden realizar diferentes actividades de deporte extremo con la ayuda de guías especializados. Los dos primeros saltos son accesibles por senderos a pie, los demás deben ser visitados sorteando sectores de escalada y vegetación.

La bocatoma El Bagazal es uno de los lugares turísticos de Villeta. Foto: Alcaldía Municipal de Villeta/API.

También está la Bocatoma de Bagazal, una atracción ubicada en el suroccidente, que está formada por caídas de agua artificial de más de 30 metros de longitud y de diferentes alturas.

En este sitio es común el famoso paseo de olla y allí se puede ingresar por carretera admirando sus paisajes. La información oficial indica que en este lugar hay una línea férrea por la que se puede disfrutar de un paseo en carros esferados construidos por los habitantes del sector y que son su sustento económico.

Así es el municipio de Cundinamarca que en el pasado se llamó Salinas, un destino perfecto para amantes de la aventura

A estos se suma el parque principal La molienda, sitio de encuentro, rodeado de varios monumentos y de una oferta gastronómica que demuestra lo dulce de esta tierra donde la panela es protagonista.

Así mismo, se puede disfrutar del camino real Villeta- Guaduas, la Laguna Larga y el Salto Caiquero, entre otros sitios de interés.