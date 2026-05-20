Cundinamarca es un destino que sorprende con diversidad de lugares naturales, históricos y culturales, ideales para quienes buscan experiencias auténticas cerca de Bogotá.

El destino de Cundinamarca que encanta con sus paisajes de cascadas y lagunas, ideal para el ecoturismo

Sus tierras se caracterizan por una amplia oferta de montañas, ríos y lagunas, que ofrecen espacios para el ecoturismo, deportes al aire libre y momentos de tranquilidad en medio de la naturaleza.

Además, Cundinamarca destaca por su riqueza histórica y patrimonial, así como por su rica gastronomía que resulta imperdible y que invita a conocer cada uno de sus 116 municipios.

Uno de ellos se sitúa muy cerca de la capital del país, a solo 27 kilómetros, según información de la Gobernación del departamento. Su localización es estratégica y en sus tierras se pueden apreciar las bondades de un clima frío y un paisaje emblemático de páramo. Se le conoce como el ‘balcón de la cordillera’ precisamente por su posición geográfica en la Cordillera Oriental.

El municipio de Chipaque destaca por su oferta natural. Foto: Alcaldía de Chipaque

Se le reconoce por ser un municipio productor de hierbas aromáticas, productos que han alcanzado un reconocimiento nacional gracias a su calidad. Además, en sus tierras se produce papa, arándanos y cebolla cabezona.

¿Qué hacer en Chipaque?

En este pueblo cundinamarqués hay varios sitios de interés para conocer. Por ejemplo, está el Cerro de Chipaque, que se ha consolidado como uno de los principales atractivos naturales del municipio, ofreciendo lindas vistas y siendo un punto popular para actividades al aire libre como el senderismo y la observación de aves.

Allí los viajeros también encuentran aguas termales con propiedades medicinales, para la relajación y el disfrute y una cascada conocida como La Chorrera, un sitio ideal para disfrutar de la naturaleza, apreciar la diversidad de flora y fauna y tomar fotografias.

La riqueza natural de Chipaque, con sus montañas y valles, ofrece un entorno perfecto para el ecoturismo y las actividades recreativas en la naturaleza. El municipio cuenta con diversos senderos que permiten explorar la belleza natural de la región. Estas caminatas son perfectas para disfrutar del paisaje montañoso y la flora local.

El senderimo y las caminatas son de las actividades que pueden realizarse en Chipaque, Cundinamarca. Foto: Getty Images

A estos encantos naturales se suman la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, construida en 1731, una edificación de gran valor histórico y arquitectónico que se ha convertido en un símbolo del municipio y el Pueblo Viejo de Mongue, un lugar histórico que permite conocer la arquitectura tradicional de la región.

La actividad económica del municipio se diversifica con la producción de artesanías locales, especialmente en la elaboración de productos de cuero y tejidos, que son muy apreciados en el mercado regional.

En lo relacionado con la gastronomía, en Chipaque se pueden degustar platos típicos como la mazamorra, el piquete o fritanga, los envueltos de maíz, los tamales de calabaza, la torta de cuajada y el pan de sagú.