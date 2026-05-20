La apuesta de 100 pesos que le dio a este pueblo del Atlántico el nombre más curioso de toda América Latina

Colombia tiene municipios con nombres curiosos, pero en el Atlántico hay uno en especial que se roba la atención de quien escucha cómo se llama.

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Su nombre hace que cualquier viajero de paso frene, saque el celular y se tome una foto con el letrero de bienvenida, pues se llama Cien Pesos, y su historia es tan buena como su nombre.

Este pequeño caserío hace parte del municipio de Repelón, Atlántico, ubicado a 93 kilómetros de Barranquilla. Tiene apenas tres calles pavimentadas, días muy calurosos y una sensación permanente de abandono o falta de renovación.

Sin embargo, lo que le falta a este lugar en infraestructura lo compensa con algo que no se compra: la calidez de su gente.

Sus habitantes siempre están sentados en el andén de sus casas con una sonrisa de lado a lado que hace sentir bienvenido a cualquiera.

El nombre tiene su propia historia, que se remonta a dos amigos del pueblo, que entre cervezas y risas, apostaron 100 pesos a que un novillo costaba 10 pesos.

En esta época, apostar 100 pesos era una fortuna tan grande que el pueblo terminó llevando ese nombre para siempre.

De acuerdo con cifras del DANE, en Cien Pesos viven aproximadamente 401 personas, de las cuales 10 se encuentran en situación de miseria económica.

En este lugar, los llamados cienpesanos se sostienen principalmente de la ganadería, el cultivo de yuca y la elaboración de queso artesanal. El colegio al que asisten los jóvenes del pueblo combina incluso el nombre de dos caseríos vecinos: Institución Educativa Cien Pesos y Las Tablas.

En cuanto a la salud, el panorama mejoró recientemente. En 2024 la comunidad recibió su primer puesto de salud con equipos modernos, una obra valorada en más de 2.007 millones de pesos.

El presidente de la Acción Comunal, Jorge Berdugo, celebró la noticia, especialmente pensando en las 52 personas hipertensas y las 5 diabéticas del pueblo.

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Si se trata de ambiente y recreación, Cien Pesos lo da todo. Cada año, el último domingo de Semana Santa, mientras el país celebra la resurrección, los cienpesanos se reúnen en honor al Señor de los Milagros.

La celebración empieza con una misa en la iglesia local y termina en parranda, con peleas de gallos y un castillo de pólvora que ilumina la noche. Cien pesos es un pueblo pequeño, con un nombre grande y una historia que vale más de lo que dice su mismo nombre.