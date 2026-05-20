Prensa brasileña no perdonó a Rodrigo Contreras: esto dicen sobre su penal contra São Paulo

Rodrigo Contreras quedó retratado en el empate de Millonarios contra São Paulo (1-1) por la fecha 5 de la Copa Sudamericana 2026.

El conjunto embajador pudo traerse los tres puntos del estadio Morumbí, pero Contreras mandó a las nubes un cobro desde el punto penal a los 87 minutos del compromiso.

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Luego de sancionarse esa falta sobre Alex Castro, la prensa brasileña esperaba el peor escenario posible para el debut de Dorival Júnior. Sin embargo, el penal terminó fuera de los tres palos y São Paulo logró rescatar un empate que lo mantiene líder del grupo C.

Rodrigo Contreras mandó el balón a las nubes en el partido de Sao Paulo vs. Millonarios. Foto: AFP

Globo Esporte no perdonó a Contreras, quien había sido reseñado en la previa como el temible goleador de Millonarios. “Dispara fatal, muy afuera de la portería”, escribieron en el minuto a minuto.

“En el minuto 41 de la segunda mitad, Contreras falló un penalti y, afortunadamente para São Paulo, desperdició la oportunidad de llevarse los tres puntos fuera de casa”, escribieron minutos más tarde.

“Dória encajó un gol increíble en la segunda parte, Hurtado empató y el tricolor evitó una derrota humillante gracias al penalti fallado por Millonarios al final del partido”, apuntaron, por su parte, en UOL Esporte.

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Los medios partidarios de São Paulo también hicieron énfasis en la pena máxima que pudo cambiarlo todo en el estadio Morumbí. “En el minuto 40, el árbitro pitó penalti a favor de los colombianos tras una falta de Dória sobre Alex Castro dentro del área. Sin embargo, Contreras ejecutó el penalti y su disparo se fue desviado, desperdiciando la oportunidad de darle la vuelta al partido”, reportaron en Arquibancada Tricolor.

SPFC.net se enfocó en los malos resultados del equipo y la presión que había sobre este resultado en el estreno de Dorival. “Para alivio del São Paulo, Contreras falló el penalti, enviándolo por encima del travesaño”, celebraron.

CONTRERAS ERRÓ EL PENAL Y PUEDE SALIR MUY CARO



Rodrigo pateó a las nubes y Millonarios se pierde la victoria en Brasil



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Dorival llama a la tranquilidad

Lo cierto es que en Brasil no quedaron contentos con el empate y encendieron alarmas sobre el rendimiento de São Paulo justo antes del parón por el Mundial 2026.

Dorival, quien acabó de regresar como director técnico, hizo un llamado a la tranquilidad de los hinchas. “No estuvimos bajo mucha presión en ningún momento del partido. La primera vez que cometimos un error, acabó explotando ahí atrás. Es ese punto de equilibrio el que tenemos que intentar encontrar de nuevo, y solo lo lograremos con mucho trabajo, porque el equipo tiene calidad”, expresó.

La última fecha del grupo se jugará la próxima semana, cuando São Paulo reciba a Boston River y Millonarios haga lo propio frente a O’Higgins.