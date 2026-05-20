¿Cómo va la construcción del Metro de Bogotá? La línea 1 ya completó 14 kilómetros de viaducto

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) y la Alcaldía distrital dieron a conocer este miércoles 20 de mayo nuevos detalles de las obras del metro. La construcción de la Línea 1 ya completa 77,53% de avance con corte al 30 de abril de este año.

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El viaducto, pieza clave para la circulación del metro, también ha avanzado en los últimos meses. Esta estructura se encargará de soportar la vía férrea y las estaciones o parte de ellas.

En total, ya se han construido 14 kilómetros de viaducto. El megaproyecto se extenderá desde Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas y contará con 23,9 kilómetros de trazado, con 16 estaciones.

Otras estructuras que hacen parte de las obras también han mostrado avances recientes, según indicó la Empresa Metro de Bogotá. El patio taller de la localidad de Bosa llegó al 91,91% de adelantamiento en la construcción.

Las estaciones y edificios van en un 37,71% de ejecución y obras complementarias en un 99,33%. Además, se han completado 6 kilómetros de vía férrea.

“El avance se refleja en la ejecución de la obra y sus componentes a lo largo de los cerca de 24 kilómetros de trazado, iniciando por el patio taller de la localidad de Bosa, el corazón de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que ya alcanzó un 91,91% de avance”, señaló EMB.

Así va la construcción de la Linea 1 del Metro de Bogotá. Foto: EMB

Los trenes del metro

El pasado 21 de abril llegó a Cartagena el décimo tren del Metro de Bogotá, que fue transportado y arribó a la capital el 30 de abril. Se espera que en total, la línea 1 utilice 30 de estos.

En los próximos días, la Alcaldía anunció que llegarán tres trenes más para seguir completando la flota. Estos vehículos funcionarán con conducción automática, sin chofer y supervisados desde el Centro de Control Operacional.

¿Por dónde van a pasar la primera y segunda línea del Metro de Bogotá?

Cada uno está compuesto de 6 vagones y 48 ruedas diseñadas específicamente para garantizar la estabilidad del tren y la suavidad al andar. Tienen una longitud de 134 metros, 2,90 metros de ancho y una altura máxima al interior del tren de 2,12 metros.

Adicional a esto, tienen 24 puertas por cada lado y ventanas distribuidas a lo largo del vagón para brindar iluminación natural al interior. Cada uno podrá sentar a 42 personas, lo que completa 252 sillas por tren, con 36 específicas para personas con prioridad.