A Diego Novoa y Guillermo de Amores les ha ido muy mal durante el primer semestre de 2026 en Millonarios. Ambos, cuando han tenido chances de jugar, se han visto comprometidos en goles en contra.

Recientemente, el golero nacional estuvo en el partido de Copa Sudamericana que jugó el elenco bogotano en Brasil. Allí, cuando apenas empezaba el partido, se mandó un ‘blooper’ que significó el 1-0 en contra del embajador.

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Para el uruguayo las cosas tampoco han salido de la mejor forma. A pesar de que ya hayan pasado algunas semanas, la afición no olvida el error que tuvo ante Alianza FC, que condenó a los capitalinos a la eliminación de las finales de Liga BetPlay.

Justamente por no tener garantía con ningún arquero, es que la directiva ya habría tomado la decisión de buscar reemplazantes de cara al segundo semestre. Al parecer, en el exterior ven nombres que les llaman la atención.

Según lo manifestado por informes recientes, Santiago Mele, Tomás Marchiori y hasta Franco Armani estarían en carpeta de Millonarios para su fichaje.

Santiago Mele hace poco fue arquero del Junior de Barranquilla Foto: NurPhoto via Getty Images

De los primeros dos hay que decir que el deseo de contratarlos estaría, pero que los altos montos que estos cobran impedirían que se pueda llevar a cabo una operación. En cuanto a Mele, quien ya pasó en Junior y hoy día está en Monterrey de México: “No quiere venir a Colombia, al considerar que sería un retroceso en su carrera”, dicen.

Por otra parte, a lo de Marchiori lo consideran como una “operación que luce difícil, mas no imposible por sus valores económicos”.

Armani, “dispuesto”

Franco Armani es el arquero de River Plate, exjugador e ídolo de Atlético Nacional. El fin de su vínculo en Argentina parece estar muy cerca y, justamente por eso, es que lo vienen relacionando en las últimas semanas nuevamente con el Fútbol Profesional Colombiano.

Franco Armani, arquero de River Plate Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Alexis Rodríguez, de Win Sports, fue el que reveló un contacto suyo con el representante del golero, Nikos Petropulos, quien le habría respondido que “sí están abiertos a que el arquero juegue en Millonarios”.

En caso de que la directiva azul haga contacto, “estarían dispuestos a escuchar. A Armani se le termina contrato en dic/2026, PERO se podría arreglar su salida en junio”, precisó el comunicador.

Las disculpas de Novoa

Una vez acabe el 2026-I, se vendrá un periodo de definición de contratos, así como de vínculos para los jugadores del actual plantel de Millonarios.

Novoa con su error reciente no está haciendo muchos méritos y salió en redes a demostrar el dolor que le había generado su fallo en Sudamericana.

TREMENDO BLOOPER DE NOVOA Y SAO PAULO SE VA ARRIBA



Millonarios lo pierde rápido en Sao Paulo por este error del arquero...



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“Siento mucho lo que pasó, me duele en el alma haberme equivocado, no tengo cómo justificar esa jugada; en mi carrera he cometido muchos errores y siempre me levanto más fuerte, pero cuando mezclas tus sentimientos, duele mucho más”, escribió en Instagram.

“Les pido disculpas a todos mis compañeros y a todas las personas que amamos a Millos y de paso les agradezco por ese esfuerzo tan grande para empatar el juego; por poco y nos llevamos la victoria. Los admiro y jamás duden de mi entrega; estoy dispuesto a dejar la vida por estos colores. Hoy tuve un error y me duele mucho que pasara en este juego tan importante; una vez más mil y mil disculpas”, completó diciendo.