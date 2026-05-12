Mackalister Silva definió su futuro: Millonarios supo la decisión del capitán para 2026-II

A sus 39 años, un referente de Millonarios como Mackalister Silva dejó claro públicamente que sea en el elenco azul, o en otro, seguirá jugando en el segundo semestre del 2026.

Luego de la victoria por 1-0 de los embajadores ante Llaneros en Copa Colombia, el experimentado fue consultado por su futuro, la renovación de contrato con su actual club y si ha pensado en el retiro.

Inicialmente, en su respuesta abordó que desea seguir ligado al azul: “Vamos a esperar qué pasa (...) a tratar de sacar adelante la Copa (Colombia) y la Sudamericana”.

Ⓜ️ David Mackalister Silva sobre su futuro y posible continuidad en Millonarios: “Yo lo que menos quiero es parar. Esos ocho meses los sufrí demasiado, siento que todavía no podría vivir sin el fútbol, ya será cosa de Dios dónde”.https://t.co/v6Dg5K0r6q pic.twitter.com/xZ8Pf4VfP0 — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) May 12, 2026

Ya a título más personal dio a conocer que no tiene contemplado dejar de jugar en los próximos meses: “Lo que menos quiero es parar”.

Al parecer, la extensa lesión que tuvo recientemente le hizo saber que aún no es el momento: “Esos ocho meses los sufrí demasiado y siento que todavía no podría vivir sin el fútbol”.

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Sin embargo, algo de presión metió a la dirigencia de Millonarios al decir: “Ya sabrá Dios dónde”. Esto lo que da a entender es que si no es deseo de los bogotanos tenerlo más, él mirará hacia otro destino.

“Como dijo James ‘el que decide ese momento soy yo’“, terminó bromeando al hacer referencia con una de las últimas declaraciones del capitán de la Selección Colombia.

Macka en la lista

Al estar tan próximo el fin del primer semestre, ya se habla de temas de contratos y finalización de los vínculos en clubes que no disputan las finales de Liga BetPlay.

Millonarios quedó eliminado de manera prematura del torneo, lo que estaría generando que la directiva piense en hacer cambios para no sumar otro fracaso en la segunda parte del año.

Mackalister Silva, volante bogotano de Millonarios. Foto: Cristian Bayona

Por información que se ha podido conocer, el elenco capitalino ya tiene varias piezas en la mira para definir qué hará con su futuro. Entre los nombres más rimbombantes están el de Falcao y Mackalister.

Este es el listado de jugadores que se les termina contrato en junio:

Radamel Falcao García

Mackalister Silva

Alex Castro

Cabezas Hurtado

Diego Novoa

De acuerdo a lo publicado por el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez: “La idea es que al menos 5 jugadores salgan entre no renovados, cedidos y acuerdo para finalizar contrato”.

¿Ya le tienen reemplazo?

A la par de lo que se ha dicho, también ha surgido un nombre al que estaría apuntado Millonarios para contratar de cara al Torneo Finalización de 2026.

Dicho volante sería Fabián Sambueza, quien ha militado en Bucaramanga durante el último tiempo y sabe lo que es vivir en Bogotá por su paso hace algunos años ligado a Independiente Santa Fe.

Fabián Sambueza ya estuvo en Bogotá. Fue volante de Santa Fe en años pasados. Foto: Santa Fe

“Tampoco me sorprendería ese personaje, que ya vivió en Bogotá. Se está especulando con que Fabián Sambueza pudiera venir a Millonarios", informaron los periodistas Carlos Alemán y Cristian Pinillos en Fútbol DC.

“En esa posición está Carlos Darwin Quintero que va a estar un tiempo fuera y Mackalister Silva que termina contrato”, añadieron de algo que no ha tenido continuidad en los últimos días.