Millonarios encuentra algo de respiro en la Copa BetPlay luego de superar por la mínima diferencia a Llaneros en el estadio de Techo de la ciudad de Bogotá. Un resultado positivo que da golpe de confianza en la hinchada en medio de la zozobra por la prematura eliminación en Liga y la competencia en la Copa Sudamericana.

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El equipo embajador eligió el escenario del suroccidente de la capital para hacer de local ante Llaneros de Villavicencio y esta fue la queja que alzó el técnico Fabián Bustos tras la victoria. En rueda de prensa, el DT argentino optó por expresar su molestia.

Cabe resaltar que los clubes que quedaron eliminados en la fase todos contra todos en la Liga BetPlay deben jugar una fase de grupos en el segundo torneo del fútbol colombiano, que le da al campeón un cupo a la Copa Sudamericana. Millonarios y Llaneros quedaron en el grupo B.

El partido era válido por la segunda fecha del grupo B de la Copa BetPlay y son los primeros tres puntos para Millonarios tras el 1-0 en Techo con el gol de Leonardo Castro. En la primera jornada, el equipo azul no jugó, según lo dispuso el sorteo de la Dimayor.

Fabián Bustos, DT de Millonarios. Foto: Pantallazo Youtube

En el final del juego, cuando todos creían que el 0-0 era inevitable e incluso Llaneros veía algunas opciones de sorprender en el arco de Diego Novoa, Leonardo Castro aprovechó un gran pase de Rodrigo Contreras en una opción que se creía iba a rematar al arco.

La queja de Bustos en rueda de prensa

Tucu habilitó de forma magistral a su compañero, que remató con gesto de mucha tranquilidad. Los jugadores de Llaneros inmediatamente le reclamaron al árbitro, ya que se creía que había fuera de lugar. La repetición muestra que Leonardo Castro está habilitado.

En rueda de prensa tras el 1-0, Fabián Bustos se quejó por tener que jugar este partido como local en el estadio de Techo y no en El Campín, donde habitualmente lo hace Millonarios. El cambio de sede se dio debido a un concierto de Silvestre Dangond que se tiene programado en ese escenario y se prefirió el traslado de la localía.

“No sé por qué no jugamos en El Campín. Por más que esta sea una hermosa cancha (Techo), no es nuestra cancha y fuimos visitantes los dos. No es excusa”, dijo Fabián Bustos en rueda de prensa.

Más reacciones en rueda de prensa

Pretemporada en Millonarios: “Cuando hagamos la pretemporada y tengamos mucho más trabajo, como creo, vamos a ser mejor equipo, y si no, ustedes me van a cobrar con argumentos porque ya no habrá excusas porque vamos a tener tiempo”.

Críticas y cuatro partidos sin perder: “Tratamos de mantener a los jugadores fuertes. De los últimos 4 partidos, empatamos 1 y ganamos 3. No vamos a poner en contra a la gente porque ellos se expresan y nosotros tenemos que tragar veneno y seguir”.

Molestia de la hinchada: “Siempre para mí el público, el hincha es lo más importante en el fútbol. Es difícil la situación cuando un equipo grande como somos, que sabemos que hay que pelear todo, cuando no se logra eso, nos cobran mucho”.