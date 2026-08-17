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Video: golazo de Jhon Durán le da la victoria al Benfica en la segunda fecha de la Primeira Liga

El delantero colombiano vuelve a dar de qué hablar dentro del terreno de juego.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

17 de agosto de 2026 a las 4:12 p. m.
Jhon Durán anota para el Benfica.
Jhon Durán anota para el Benfica. Foto: AFP

El atacante colombiano Jhon Jader Durán se reportó con anotación en el compromiso disputado entre su equipo Benfica, y el club Casa Pia. El encuentro correspondió a la segunda jornada de la Primeira Liga de Portugal, competencia en la que Os Encarnados buscan consolidar su posición en la parte alta de la tabla de posiciones.

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La jugada del gol se estructuró a partir de una recepción de balón fuera del área rival por parte del cafetero. Durán ejecutó el control de la pelota y sacó un remate con dirección a la portería, venciendo la resistencia del guardameta contrario para mantener la ventaja en el marcador a favor de la escuadra visitante.

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El grito de gol se dio apenas dos minutos después de que el atacante cafetero ingresara al terreno de juego. El técnico del Benfica, Marco Silva decidió enviar al terreno a Durán en sustitución del delantero griego Vangelis Pavlidis.

Fiesta de goles y balance anotador en el torneo

El artillero colombiano selló el séptimo y último tanto del compromiso disputado en condición de visitante. Los otros jugadores que convirtieron fueron: Vangelis Pavlidis con un triplete, Gianluca Prestianni y Rafa Silva, sumados al autogol de Lawrence Ofori.

BARRANQUILLA, COLOMBIA - MARCH 25: Jhon Duran of Colombia gestures during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Colombia and Paraguay at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on March 25, 2025 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Jhon Jader Durán estaría en el radar de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Esta anotación significó el segundo gol oficial del atacante con la camiseta de la escuadra de Lisboa. El futbolista busca afianzarse en el balompié europeo con el objetivo de recuperar su mejor nivel futbolístico en la temporada.

El objetivo del regreso al combinado nacional

Con este rendimiento, el artillero pretende volver a estar en el radar del cuerpo técnico de la Selección Colombia para las próximas convocatorias internacionales.

Esta necesidad de sumar minutos y goles se da luego de que el delantero no fuera incluido por Néstor Lorenzo en la lista final para la Copa del Mundo de la Fifa México, Estados Unidos y Canadá 2026. Tras quedar fuera de la cita orbital, el atacante concentra sus esfuerzos en consolidarse como referente de área en el balompié luso.