El Ministerio de Transporte anunció que abrió una investigación a 37 organismos de tránsito por supuestas irregularidades en la operación de cámaras de fotodetección.

¿Cómo tumbar una fotomulta o exigir el reembolso tras el anuncio oficial del Gobierno?

MinTransporte encontró que no se han cumplido los requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio. Los entes investigados operaron sin el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito indispensable para garantizar la legalidad de las fotomultas.

En total, 7,6 millones de comparendos fueron impuestos por los organismos investigados usando estos sistemas tecnológicos y han sido revisados por el Ministerio de Transporte. De esos, 5,8 millones serán revocados.

Además, las autoridades podrían verse obligadas a devolver el dinero de 1.582.398 multas que fueron pagadas y obtuvieron un recaudo superior a 1,05 billones de pesos. También podrían ser sancionadas por una cifra mayor a 2,1 billones de pesos.

Para realizar el reclamo, el superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, aseguró que los ciudadanos deberán presentar una acción contra el organismo específico que les puso la multa.

Fechas y ciudades afectadas

En total, son 37 organismos de tránsito los que están siendo investigados:

Secretaría de Movilidad de Medellín: del 10 de diciembre de 2018 al 28 de abril de 2020 - 717.318 comparendos.

División de Tránsito y Transporte de La Dorada: del 10 de diciembre de 2018 al 3 de septiembre de 2019 - 5.383 comparendos.

Inspección Municipal de Tránsito de Villavicencio: del 10 de diciembre de 2018 al 20 de octubre de 2019. — 16.330 comparendos.

Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali: del 10 de diciembre de 2018 al 21 de noviembre de 2024 - 2.718.256 comparendos.

Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá: del 12 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2020 - 293.869 comparendos.

Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla: del 27 de diciembre de 2018 al 17 de septiembre de 2019 - 131.251 comparendos.

Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal: del 18 de diciembre de 2018 al 24 de julio de 2019 - 1.548 comparendos.

Departamento Administrativo de Transporte y Tránsito de Villa del Rosario: del 14 de enero de 2019 al 31 de octubre de 2019 - 7.944 comparendos.

Secretaría de Movilidad de Itagüí: del 1 de febrero de 2019 al 5 de julio de 2020 - 49.864 comparendos.

Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta: del 1 de febrero de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 337.938 comparendos.

Oficina de Tránsito y Transporte Departamental del Magdalena: del 1 de febrero de 2019 al 29 de agosto de 2019.

Secretaría de Movilidad de Bello: del 27 de febrero de 2019 al 16 de febrero de 2020 - 103.842 comparendos.

Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Galapa: del 27 de febrero de 2019 al 15 de septiembre de 2019 - 7.108 comparendos.

Instituto de Tránsito del Atlántico: del 27 de febrero de 2019 al 12 de agosto de 2019.

Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia: del 27 de febrero de 2019 al 25 de noviembre de 2019 - 29.617 comparendos.

Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Arjona: del 27 de febrero de 2019 al 19 de diciembre de 2019 - 7.949 comparendos.

En el listado aparecen 37 ciudades o municipios del país. Foto: MinTransporte

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Turbaco: del 26 de marzo de 2019 al 28 de noviembre de 2019 - 22.731 comparendos.

Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad: del 26 de marzo de 2019 al 9 de diciembre de 2019 - 18.978 comparendos.

Secretaría de Tránsito y Transporte de San José de Cúcuta: del 26 de marzo de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 295.755 comparendos.

Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca: del 30 de abril de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 406.509 comparendos.

Organismo de Tránsito Municipal de Palermo: del 29 de abril de 2019 al 21 de noviembre de 2024-

Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Fundación (INTRASFUN): del 10 de mayo de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 171.030 comparendos.

Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Los Patios: del 10 de mayo de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 340.958 comparendos.

Secretaría de Movilidad y Transporte de Cartago: del 24 de mayo de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 129.661 comparendos.

Secretaría de Tránsito y Transporte de Yumbo: del 8 de julio de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 173.833 comparendos.

Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad de Yotoco: del 8 de julio de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 44.558 comparendos.

Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga: del 8 de agosto de 2019 al 26 de mayo de 2021 - 28.656 comparendos.

Se habilitaría alternativa tecnológica para multar a conductores en Bogotá con nuevas ‘fotomultas’: detalles y llamado a Galán en SEMANA