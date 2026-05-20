El Ministerio de Transporte anunció que abrió una investigación a 37 organismos de tránsito por supuestas irregularidades en la operación de cámaras de fotodetección.
MinTransporte encontró que no se han cumplido los requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio. Los entes investigados operaron sin el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito indispensable para garantizar la legalidad de las fotomultas.
En total, 7,6 millones de comparendos fueron impuestos por los organismos investigados usando estos sistemas tecnológicos y han sido revisados por el Ministerio de Transporte. De esos, 5,8 millones serán revocados.
Además, las autoridades podrían verse obligadas a devolver el dinero de 1.582.398 multas que fueron pagadas y obtuvieron un recaudo superior a 1,05 billones de pesos. También podrían ser sancionadas por una cifra mayor a 2,1 billones de pesos.
Para realizar el reclamo, el superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, aseguró que los ciudadanos deberán presentar una acción contra el organismo específico que les puso la multa.
Fechas y ciudades afectadas
En total, son 37 organismos de tránsito los que están siendo investigados:
- Secretaría de Movilidad de Medellín: del 10 de diciembre de 2018 al 28 de abril de 2020 - 717.318 comparendos.
- División de Tránsito y Transporte de La Dorada: del 10 de diciembre de 2018 al 3 de septiembre de 2019 - 5.383 comparendos.
- Inspección Municipal de Tránsito de Villavicencio: del 10 de diciembre de 2018 al 20 de octubre de 2019. — 16.330 comparendos.
- Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali: del 10 de diciembre de 2018 al 21 de noviembre de 2024 - 2.718.256 comparendos.
- Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá: del 12 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2020 - 293.869 comparendos.
- Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla: del 27 de diciembre de 2018 al 17 de septiembre de 2019 - 131.251 comparendos.
- Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal: del 18 de diciembre de 2018 al 24 de julio de 2019 - 1.548 comparendos.
- Departamento Administrativo de Transporte y Tránsito de Villa del Rosario: del 14 de enero de 2019 al 31 de octubre de 2019 - 7.944 comparendos.
- Secretaría de Movilidad de Itagüí: del 1 de febrero de 2019 al 5 de julio de 2020 - 49.864 comparendos.
- Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta: del 1 de febrero de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 337.938 comparendos.
- Oficina de Tránsito y Transporte Departamental del Magdalena: del 1 de febrero de 2019 al 29 de agosto de 2019.
- Secretaría de Movilidad de Bello: del 27 de febrero de 2019 al 16 de febrero de 2020 - 103.842 comparendos.
- Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Galapa: del 27 de febrero de 2019 al 15 de septiembre de 2019 - 7.108 comparendos.
- Instituto de Tránsito del Atlántico: del 27 de febrero de 2019 al 12 de agosto de 2019.
- Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia: del 27 de febrero de 2019 al 25 de noviembre de 2019 - 29.617 comparendos.
- Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Arjona: del 27 de febrero de 2019 al 19 de diciembre de 2019 - 7.949 comparendos.
- Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Turbaco: del 26 de marzo de 2019 al 28 de noviembre de 2019 - 22.731 comparendos.
- Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad: del 26 de marzo de 2019 al 9 de diciembre de 2019 - 18.978 comparendos.
- Secretaría de Tránsito y Transporte de San José de Cúcuta: del 26 de marzo de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 295.755 comparendos.
- Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca: del 30 de abril de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 406.509 comparendos.
- Organismo de Tránsito Municipal de Palermo: del 29 de abril de 2019 al 21 de noviembre de 2024-
- Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Fundación (INTRASFUN): del 10 de mayo de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 171.030 comparendos.
- Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Los Patios: del 10 de mayo de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 340.958 comparendos.
- Secretaría de Movilidad y Transporte de Cartago: del 24 de mayo de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 129.661 comparendos.
- Secretaría de Tránsito y Transporte de Yumbo: del 8 de julio de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 173.833 comparendos.
- Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad de Yotoco: del 8 de julio de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 44.558 comparendos.
- Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga: del 8 de agosto de 2019 al 26 de mayo de 2021 - 28.656 comparendos.
- Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja: del 20 de septiembre de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 36.303 comparendos.
- Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa Marta: del 15 de noviembre de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 395.054 comparendos.
- Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Popayán: del 20 de noviembre de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 639.032 comparendos.
- Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica: del 28 de noviembre de 2019 al 21 de noviembre de 2024 - 109.109 comparendos.
- Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Montería: del 13 de diciembre de 2019 al 12 de diciembre de 2024-
- Secretaría de Transporte y Tránsito del Municipio de Planeta Rica: del 14 de enero de 2020 al 13 de enero de 2025.
- Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira: del 22 de mayo de 2020 al 21 de mayo de 2025 - 1.669 comparendos.
- Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Santander de Quilichao: del 21 de julio de 2020 al 20 de julio de 2025 - 3.905 comparendos.
- Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca: del 12 de febrero de 2021 al 11 de febrero de 2026 - 267.638 comparendos.
- Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá: del 16 de diciembre de 2020 al 15 de diciembre de 2025 - 2.503 comparendos.