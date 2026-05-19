Estas son las multas que un conductor puede recibir si no paga la Zona de Parqueo Pago en Bogotá en 2026

Bogotá es conocida por su alta aglomeración vehicular, donde en varios puntos y sectores de la ciudad, cientos de carros y motos se parquean por las vías públicas al no encontrar un espacio adecuado.

Las zonas donde más multan a mal parqueados en Bogotá: en enero se emitieron más de 10.000 comparendos

Es ante ello que la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, ha implementado las Zonas de Parqueo Pago (ZPP), áreas de la ciudad que son permitidas por el distrito para poder estacionarse a cambio de un pago por utilizar estos espacios.

Durante los últimos 5 años, este sistema ha habilitado más de 13.000 cupos en 13 localidades de la capital, recuperando más de 78 kilómetros de vía y más de 9 millones de usos registrados.

Sin embargo, aunque estas zonas han habilitado a los conductores de la capital del país espacios para parquear legalmente, existen ciudadanos que no lo han utilizado correctamente al no tener en cuenta las respectivas instrucciones del distrito.

Aquellas personas que sigan las normas establecidas para utilizar las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) recibirán una elevada multa económica.

Las consecuencias económicas al no pagar las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) en Bogotá

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la forma de pago para las zonas de Parqueo Pago debe realizarse de manera anticipada por fracciones de 10 minutos.

Para realizar este trámite, el usuario debe pagar por medio de la app móvil ZPP Bogotá o por medio del asistente virtual ZIPI 305 9393333 https://wa.me/573059393333 .

Sin embargo, han existido casos en que personas de Bogotá no han realizado estos pasos y parquean en las zonas de Parqueo Pago. Es en estas situaciones que realiza acto de presencia personal autorizado que rectifica que el parqueo esté siendo utilizado por alguien que pagó los servicios.

El distrito podrá instalar cepos a vehículos que no cancelen el servicio de parqueo en Bogotá. Foto: Getty Images/iStockphoto

En caso de encontrar que no se hayan realizado los requerimientos establecidos, las autoridades realizarán la implementación de un cepo para prevenir que el vehículo se movilice.

Los ciudadanos que quieran retirar el cepo por no haber cancelado previamente estacionar su vehículo en la zona de Parqueo Pago, deberán pagar una multa cuyo valor depende del tipo de vehículo.

En el caso de retiro de cepo para carros, los ciudadanos deben consignar un costo de $140.000 pesos; mientras que para las motocicletas el valor es de $105.000 pesos.

Cabe aclarar que los conductores que se hayan estacionado en las zonas de Parqueo Pago previamente a no pagar el servicio tendrán un límite de menos de 10 minutos para llevar a cabo la transacción y no recibir la instalación del cepo.

Asimismo, si no se efectúa el pago del servicio del cepo dentro de un tiempo límite, el vehículo será inmovilizado y colocado en una grúa donde posteriormente será trasladado a los patios autorizados.

Esto, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, equivale a un comparendo C2 por mal parqueo que presenta una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes, que equivale a aproximadamente $875.452 pesos.