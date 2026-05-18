Vehículos eléctricos en Bogotá ya cuentan con nueva estación de carga rápida en importante centro comercial

El auge de los vehículos eléctricos es más notable en Bogotá, con más usuarios adquiriendo este modelo de carros que se destacan por su funcionamiento de energías renovables no fósiles que brindan una nueva modernización a este medio de transporte.

Vehículos híbridos enchufables y no enchufables: cuáles son sus ventajas y desventajas en Colombia

El boletín más reciente publicado por la ANDI y Fenalco indica que entre los meses de enero y abril de 2026, un total de 14.541 vehículos eléctricos fueron registrados, dando un crecimiento del 207% en comparación con el mismo periodo en el 2025.

Refiriéndose exclusivamente a Bogotá, la capital del país, se ubicó en el puesto número 1 como el área metropolitana que más vehículos eléctricos matriculó, con un total de 2.692.

Aunque esta nueva modalidad de vehículos comienza a brillar y generar un impacto en la movilidad de la ciudad, bien es cierto que aún presentan varios aspectos para mejorar, entre ellos el tiempo de carga.

Varios de estos carros son tipos enchufables, es decir, que requieren de un punto de carga para poder suministrar energía. No obstante, este procedimiento en ocasiones resulta ser largo y demora bastante tiempo para recargar al completo.

Enel anunció que los nuevos equipos permitirán reducir considerablemente el tiempo de carga de los vehículos eléctricos. Foto: Enel Colombia - API

Es ante ello que en el centro comercial Unicetro se ha implementado una nueva estación de carga rápida. Este anuncio, realizado en coordinación con Enel Colombia, ofrece un espacio para los dueños de vehículos eléctricos que les permite cargar con mayor velocidad sus carros.

Los cambios que brinda Enel a la estación de carga rápida en Unicentro

De acuerdo con Enel, completar la carga de un vehículo eléctrico se demoraba entre 4 y 5 horas, por lo que con la nueva implementación ese tiempo se reduce a poco más de una hora, dependiendo del estado actual de la batería y del modelo del vehículo.

La nueva estación se encuentra ubicada en el parqueadero cubierto de Unicentro. Anteriormente, el punto contaba con 12 cargadores de carga lenta; ahora tendrá a su disposición 5 cargadores de carga rápida, con 10 mangueras disponibles de 30 kW cada una y 2 de hasta 75 kW.

Habrá a la disposición de los conductores cuatro equipos de recarga rápida de 60 kW y uno de 150 kW de potencia.

¿De qué manera funciona la estación?

Para poder acceder a la recarga rápida, los dueños de los vehículos deben ingresar a la aplicación EVX. A partir de allí, pueden iniciar el proceso escaneando el código QR que está disponible en cada cargador.

Adicionalmente, la aplicación es capaz de comunicar la disponibilidad de los conectores en carga en tiempo real, de esta manera anticipando el momento indicado en que tendrá disponibilidad para cargar el vehículo.