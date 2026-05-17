Así será el plan retorno de regreso a Bogotá: reversible en la Séptima y pico y placa regional

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá publicó el plan retorno para este domingo 17 y lunes 18 de mayo. Las autoridades implementaron diferentes acciones para gestionar las vías de ingreso a la ciudad.

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Este lunes festivo se espera el ingreso de miles de ciudadanos, por lo que la Secretaría recomienda programar los recorridos con antelación y estar atentos a los horarios del pico y placa regional.

La medida del reversible por la carrera Séptima empezará a funcionar a las 4:30 p. m. y va hasta las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo de la cantidad de vehículos y la congestión del corredor.

Esta aplicará desde la calle 245 hasta la calle 183 y dejará al corredor en un único sentido de movilidad: norte-sur, para facilitar el ingreso a Bogotá desde el norte.

Además, este 18 de mayo se habilitará el reversible entre Canoas y San Mateo desde las 4:00 p. m. para agilizar la entrada por la Autopista Sur. Se espera que cerca de 45.000 vehículos ingresen por este corredor.

Las obras de TransMilenio en la autopista han generado que se reduzcan los carriles disponibles entre la entrada a Maiporé (Dg. 30 Sur) y el sector de 3M (Dg. 9), en sentido ingreso a Bogotá, a lo largo de cerca de 1,5 kilómetros, por lo que las autoridades habilitaron el reversible.

El plan retorno de este 18 de mayo busca implementar medidas para agilizar el tráfico y mantener la seguridad en las vías. Foto: Secretaría de Movilidad

Pico y placa regional

La medida de pico y placa regional estará activa este lunes festivo 18 de mayo de 2026.

Los vehículos que ingresen a Bogotá entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. solo podrán tener placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., la entrada será únicamente para los carros con placas finalizadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

La restricción no está vigente antes de las 12:00 del mediodía ni después de las 8:00 p. m.

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Estos son los corredores donde opera el pico y placa regional: