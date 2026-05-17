La compra de motos en Colombia sigue en aumento. Nada más en abril de este año, la Andi y Fenalco reportaron que 113.602 unidades fueron registradas en el RUNT.

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Esto representa un incremento del 40,69 % en comparación con el mismo mes de 2025. En total, en lo que va del año, la industria de motocicletas ha tenido un crecimiento del 37,09 % en el país.

Debido a la popularidad de estos vehículos en Colombia, muchas personas aún tienen dudas sobre su funcionamiento y piezas clave. Una de las más importantes es la batería, que se encarga de alimentar el sistema eléctrico.

Auteco explicó a los interesados en comprar motos o principiantes la necesidad de mantener la batería en buen estado y conocer las señales de una posible falla. Este elemento puede descargarse con el paso del tiempo o perder su capacidad. En algunas ocasiones, es necesario reemplazarla.

Los problemas en la batería causan que el arranque de la moto sea más demorado. Foto: Auteco

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Señales de que la batería está fallando

La marca de motocicletas colombiana difundió las señales de que una batería necesita reemplazo. Identificar las posibles causas ayuda a prevenir problemas o evitar quedar varado.

La primera alerta es una moto que tarda demasiado en encender. Una vez el botón de arranque es presionado, normalmente el motor debería girar con fuerza. Pero si arranca de manera lenta o débil, puede que exista un problema en la batería.

La segunda señal son las luces delanteras, del tablero o direccionales. Si se ven débiles o parpadean al arrancar, puede ser un indicio de que la batería está descargada.

Si la moto directamente no enciende con el botón de arranque, pero el motor intenta girar y aparece un clic, es momento de revisarla. Esta señal suele incluir problemas con otros componentes eléctricos.

El último síntoma, según Auteco, es una batería que se descarga con frecuencia. Cuando esto pasa de forma recurrente, necesita ser reemplazada por una nueva.

“La mayoría de las baterías de motocicleta tienen una vida útil aproximada de dos a tres años, dependiendo del uso y del mantenimiento. Si la batería tiene varios años funcionando, es posible que esté empezando a perder rendimiento”, expresó Auteco.

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Para confirmar el problema de la batería, Auteco recomienda revisar el voltaje utilizando un multímetro. Si está en buen estado, debería mostrar 12.6 voltios con la moto apagada. Si la cifra es mucho más baja, se debe a un problema.

Otro consejo es inspeccionar los bornes y comprobar que no acumulen suciedad o corrosión. Residuos de cualquier tipo pueden evitar que la electricidad circule correctamente.