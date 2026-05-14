Rodamientos de la moto: ¿cómo saber cuándo están fallando?

Los rodamientos hacen parte de todas las motos y se encargan de garantizar que los giros se realicen sin problemas. Son una pieza mecánica pequeña que ayuda a la seguridad y el funcionamiento de la motocicleta.

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Auteco señaló que su correcto desempeño es vital para permitir que las ruedas y la dirección giren sin desgastarse por fricción directa. Además, tienen otras funciones esenciales para usar el vehículo.

Algunas de ellas son soportar el peso de la moto, el conductor, mantener la estabilidad en movimiento y reducir la fricción entre piezas metálicas. De no existir o tener fallas, las ruedas no podrían girar.

Cada modelo de moto tiene rodamientos diferentes, dependiendo de su cilindraje, fuerza y motor. Las motos de uso mixto, por ejemplo, son diseñadas para soportar baches y frenos frecuentes.

“Es importante que, cuando se cambien, se utilicen rodamientos de calidad equivalente a los originales. No todos los rodamientos son iguales aunque tengan el mismo tamaño. La resistencia y el sellado hacen la diferencia”, agregó Auteco.

Los rodamientos ayudan a soportar el peso de los pasajeros. Foto: Fechar

¿Qué pasa si fallan los rodamientos?

La marca explicó que existen varias señales de problemas en los rodamientos. La más notoria suele ser la dirección dura o rígida acompañada de “saltos” al girar e inestabilidad en línea recta.

Además, si al momento de girar la moto no anda suavemente o vibra al frenar, es necesario revisar el rodamiento de dirección. Las causas más comunes de los fallos son la falta de lubricación y los golpes fuertes contra huecos.

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Otras causas del desgaste en los rodamientos son el ingreso de agua, suciedad o una instalación incorrecta. Utilizar la moto con estas piezas dañadas causa ruido metálico y calentamiento en la rueda.

“En uso urbano normal y con mantenimiento adecuado, los rodamientos pueden durar varios miles de kilómetros sin presentar fallas. Sin embargo, si la moto se usa constantemente en terrenos irregulares, con sobrecarga o en condiciones extremas, la vida útil puede reducirse”, añadió Auteco.

Ignorar la falla puede terminar afectando más piezas de la moto, como la suspensión, el eje o la maza. Por esta razón, es recomendable realizar mantenimientos preventivos y prolongar su vida útil.