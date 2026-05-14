¿Qué son los inyectores de la moto y cómo funcionan?

Los inyectores son una pieza fundamental del rendimiento del motor y juegan un papel importante en la experiencia del conductor. Si no son revisados periódicamente pueden fallar y causar problemas en la potencia de la moto.

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La marca colombiana Auteco indicó que hacen parte del sistema de inyección electrónica de combustible, encargado de inyectar una cantidad precisa de combustible al motor.

Este sistema cambió al carburador, que no controlaba cuánta gasolina enviaba al motor. Un inyector se dedica a convertir el combustible en vapor y enviarlo a la cámara de combustión con una medida determinada.

Existen varios factores que ayudan a establecer qué cantidad y a qué velocidad es llevada la gasolina. Uno de ellos son la temperatura, las revoluciones del motor (RPM) y las condiciones de aire.

“El inyector también regula el combustible en función de la cantidad de oxígeno disponible, optimizando la mezcla aire-combustible. Este proceso se controla electrónicamente a través de la unidad de control del motor (ECU)”, explicó Auteco.

Los inyectores se dividen en diferentes categorías y son utilizadas en cada moto dependiendo del modelo y las necesidades del motor. Las motos más nuevas cuentan con una mayor tecnología y un sistema de inyección que optimiza el combustible.

El sistema de inyección actual cambió al carburador anterior. Foto: Pontgrup

Los más comunes son los tipo “pulso” que traen un pulso eléctrico controlado por la ECU y encargado de regular la cantidad de gasolina. Entre sus beneficios está la reducción de emisiones y el rendimiento óptimo de la moto.

¿Qué pasa cuando no funcionan?

Cuando los inyectores no funcionan se afecta el rendimiento del motor y no entregan el combustible de forma adecuada. Auteco indicó que existen varias señales de que están fallando y necesitan ser revisados.

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Una de las alertas más comunes es la dificultad para arrancar o inestabilidad a la hora de prender. Además, si la moto pierde potencia o acelera de manera lenta, puede que sea hora de revisar el estado de los inyectores.

Un consumo elevado de combustible o emisión excesiva de humo son otras señales de problemas en los inyectores. Usualmente estos dispositivos necesitan ser limpiados para evitar obstrucciones y arreglar el problema.