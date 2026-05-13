¿Va a comprar una moto? Estos son los cuatro factores a tener en cuenta según expertos

La compra de motos en Colombia sigue en aumento. Nada más en abril de este año se registraron 113.602 unidades nuevas en el país, un incremento del 40,69 % en comparación con el mismo mes de 2025.

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Adquirir un nuevo vehículo incluye revisar los detalles del fabricante, el diseño y el precio. No obstante, hay factores que pueden cambiar la experiencia del conductor y determinar si fue una buena inversión a futuro.

La marca colombiana de motos, Auteco, creó una guía para todos los interesados en comprar una moto. Lo primero es crear una hoja de ruta sobre el tipo de vehículo que desea adquirir y con qué fin.

Más allá de la potencia o el diseño, la compañía recomienda escoger un modelo ligado a la necesidad del comprador. Si la moto será usada para trayectos urbanos cortos, lo mejor es elegir una automática o de bajo cilindraje debido a su facilidad de manejo.

Si será utilizada como herramienta de trabajo durante 8 horas al día, entonces necesitará una que tenga resistencia, un motor que no se recaliente fácilmente y bajos costos de mantenimiento.

Por el contrario, si el fin de la compra es llevar la moto a viajes largos y transitar carreteras, Auteco recomienda una que cuente con comodidad y estabilidad.

A la hora de comprar una moto, hay que revisar la ficha técnica del vehículo. Foto: Getty Images

Los cuatro factores a tener en cuenta

El primer factor que señala Auteco es el consumo y la autonomía de la moto. Es importante revisar los kilómetros por galón de cada modelo para calcular el gasto de combustible al mes y la eficiencia del vehículo.

Lo segundo es conocer el respaldo de la marca. En este punto, se recomienda investigar su reputación, la garantía, cobertura y durabilidad de sus motores. Una garantía inicial de más de 24 meses garantiza repuestos originales y acompañamiento permanente.

El tercer punto a considerar es el cilindraje y la potencia de la motocicleta. Para las ciudades, Auteco recomienda mantenerse entre los 100 cc y 125 cc debido a su bajo consumo de combustible y facilidad al manejar. En este punto entran otros factores como el tipo de frenado (ABS o CBS) y la comodidad del vehículo.

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La ergonomía de la moto es clave para el conductor. Esto equivale a que la posición entre el manubrio, el asiento y los posapiés sea cómoda. Para una persona muy alta, una moto pequeña puede causar problemas y dolores futuros.

Por último, Auteco señala que es importante analizar si comprar una moto nueva o usada. La primera da garantía de fábrica y se puede encontrar con planes de financiación.

Para adquirir una usada, se recomienda primero realizar un peritaje mecánico, revisar el historial de mantenimientos y accidentes, y confirmar que los documentos estén al día.