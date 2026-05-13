La nueva función de Uber en Colombia que ayuda a los usuarios sin internet o batería

La plataforma de transportes Uber anunció una nueva función que llegará en los próximos días a Colombia. Se trata de un código personal fijo que se usará para confirmar la identidad del usuario al subirse a un vehículo de la aplicación.

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En el pasado, Uber utilizaba un PIN dinámico que cambiaba en cada trayecto. Ahora, los pasajeros podrán crear uno personal que permitirá una validación más rápida y sencilla.

La modalidad consiste en la creación de un código de cuatro dígitos que sea fácil de recordar. El objetivo es que las personas puedan recordarlo sin problema en situaciones especiales como en zonas de poca cobertura, a altas horas de la noche o con el teléfono celular descargado.

“Buscamos que cada usuario tenga una forma más confiable y práctica de confirmar el trayecto”, señaló Manuela Bedoya, vocera de la compañía en Colombia.

El código podrá ser cambiado directamente desde la aplicación y el pasajero solo podrá compartirlo antes de comenzar el viaje. Uber explicó que la nueva herramienta busca mejorar la seguridad y simplicidad de la aplicación.

La aplicación de Uber en Colombia permite validar el trayecto con un código. Foto: Oficial de Uber

¿Cómo funciona el monitoreo en Uber?

La empresa cuenta con un sistema de monitoreo en tiempo real que busca registrar cada trayecto con ayuda de GPS e inteligencia artificial. Una de las herramientas más conocidas es RideCheck, que se encarga de detectar cambios en el trayecto como paradas inusuales, desvíos y viajes de larga duración.

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Uber señaló que además realiza una validación de documentos y antecedentes judiciales para conocer la información de cada conductor. La aplicación también confirma la identidad del chofer por medio de datos biométricos usando fotos aleatorias.

Ahora incorporaron registros de audio y videos encriptados que funcionan como grabaciones de seguridad y solo se desbloquean en caso de un reporte.

La función del PIN personalizado de cuatro dígitos también estará disponible para Uber Taxi, que utiliza el sistema de TaxExpress para validar los requisitos legales de cada conductor y vehículo.