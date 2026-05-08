Cómo lavar su moto en casa de forma fácil y rápida: estos son los productos que necesita

Tener una motocicleta incluye darle ciertos cuidados de mantenimiento. Además de las revisiones al motor y otras partes mecánicas, es importante garantizar la limpieza del vehículo.

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Para lavarlo, hay que buscar un espacio propio como el garaje, el patio o el parqueadero de la vivienda. El Código Nacional de Tránsito Terrestre especifica que la calle o las vías públicas no son lugares adecuados para lavar la motocicleta.

La marca Honda indicó que el proceso empieza eligiendo los productos adecuados para asegurar la limpieza y cuidar la pintura de la moto. Algunas piezas pueden dañarse por el agua y jabón, por lo que es importante tener cuidado a la hora de usarlo.

Los elementos necesarios son una esponja suave, trapos de microfibra, toallas de papel, desengrasante, aceite para la cadena, cepillo y un balde de agua. Es importante asegurarse de que el jabón sea neutro y no tenga químicos especiales u olores fuertes.

Honda recomienda buscar productos que no tengan sal ni componentes corrosivos. Esto se hace con el fin de que la pintura de la moto no termine con rayaduras o problemas.

Otros artículos que pueden ser utilizados son champú para motos, kit de arrastre, desengrasante, lubricante y protector, cera, renovador de partes plásticas y desinfectante para cascos. El uso de cada uno depende de las preferencias del propietario.

Algunos de los productos clave son el lubricante y el desengrasante. Foto: Honda

Los pasos para lavar la moto

Lo primero es ubicar la moto en un lugar con suficiente espacio y que se seque fácilmente tras usar agua. Lo segundo es mantener el vehículo apagado hasta que esté frío.

Ahora, es momento de limpiar las partes más sucias y con barro. Para eso, se utiliza la esponja y el líquido desengrasante en las llantas y el resto de la estructura.

Con el balde o una manguera, se enjuaga la moto con el objetivo de que salga la capa de polvo y barro. Usando la esponja, se enjabona la moto y posteriormente se refriega para retirar los restos que aún queden.

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En cuanto a la cadena, Honda sugiere usar guantes, un cepillo y desengrasante para que quede completamente limpia. No es recomendable dejar que el jabón se seque sobre la superficie, ya que podría causar manchas en la pintura.

Por último, con un trapo de microfibra limpio se seca toda la moto sin dejar residuos de jabón o agua. Con una toalla de papel se le puede dar más brillo y, al final, se debe engrasar nuevamente la cadena.