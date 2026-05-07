¿Qué significan las siglas CC, HP y NM en una moto? Esta es la guía definitiva para evitar confusiones

Una de las cosas más regulares al momento de hacer la compra de una motocicleta es encontrar ciertas siglas en el vehículo. Las más comunes que pueden notar los pilotos son CC, HP y NM. Aunque para mucha gente estas abreviaturas pueden generar alguna confusión, bien es cierto que se refieren al nivel de desempeño que tendrá la moto.

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Estos datos ayudan al conductor a conocer la fuerza que tiene el motor, así como la capacidad que tiene de respuesta, además del tipo de conducción que se estima. Tener este conocimiento de las siglas puede ser un diferencial para realizar una buena compra al momento de elegir una motocicleta.

Estos son los significados de las siglas CC, HP y NM

Siglas CC: Cuando un conductor revisa las letras CC en su motocicleta, esta se refiere a los centímetros cúbicos del motor; en otras palabras, trata el volumen de la cámara de combustión donde se realiza la mezcla de aire y gasolina para producir la energía del vehículo.

El CC se considera como el ‘pulmón’ del motor; en donde si posee una mayor capacidad de aire, esto equivale a mayor energía.

Las motos se diferencian acorde a los centímetros cúbicos que tiene a su disposición. Si tienen entre 100 y 125 cc, estos van dirigidos a motocicletas económicas y livianas cuya función es realizar destinos cortos o que son utilizadas para el trabajo diario.

Se recomienda revisar las especificaciones del motor y su capacidad de respuesta. Foto: 2025 Harley-Davidson Motor Company. Usage: Unlimited Worldwide

Dentro del rango de 150 a 200 cc, son para las motos que son utilizadas para trayectos más largos. Mientras que entre 250 y 400 cc son pensadas para motocicletas con una gran capacidad de energía que son aplicadas para viajes en carreteras o para terrenos que requieren una gran exigencia del vehículo.

Finalmente, las motos con 500 cc se implementan para ofrecer una mayor estabilidad en viajes largos o recorridos en carretera.

Siglas HP: Las letras HP que se encuentran en una moto se refieren a la potencia que tiene el motor del vehículo, señalando el nivel de capacidad que tiene para acelerar como para mantener la velocidad. Esto también demuestra si la moto está en condiciones para responder ante situaciones que lo exijan.

Mientras mayores caballos de fuerza tenga el motor, mayor energía tendrá la motocicleta para moverse con rapidez.

Siglas NM: El NM se refiere al torque, medido en Newton metro (Nm), que permite que la moto pueda manejarse. En otras palabras, es la fuerza que permite iniciar el movimiento de la motocicleta y que se transmite hacia las ruedas del vehículo.

La diferencia que tiene con el HP es que este último se encarga de mantener el motor del vehículo cuando ya se encuentra en marcha, manteniendo la velocidad y aceleración. En cambio, el NM solamente participa para arrancar la moto.