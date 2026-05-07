¿Con qué frecuencia debe lavar el motor de su carro? Tips para asegurar su funcionamiento

El motor de un automóvil es una de las piezas más importantes del vehículo. De su correcto mantenimiento, depende la función, velocidad, capacidad y potencia que podrá disfrutar el conductor.

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Es normal que existan dudas sobre su reparación y la frecuencia de la misma. Cuidar el motor implica realizar reparaciones e incluso lavados periódicos.

La mayoría de conductores ignora la importancia o frecuencia con la que deben lavar el motor. La marca de vehículos Kia recomendó a todos los propietarios que realicen esta tarea con el fin de quitar la suciedad y grasa.

“Lavar el motor de tu carro es una de las tareas de mantenimiento más importantes. Si bien no hace falta que lo hagas cada vez que laves el exterior de tu vehículo, sí es aconsejable realizar esta operación”, señaló la compañía.

La frecuencia recomendada por los expertos de Kia es lavar el motor al menos dos veces al año o cuando sea evidente la acumulación de grasa. No hacerlo podría afectar su correcto funcionamiento y causar riesgos en la vía.

La presencia de residuos en los inyectores dificulta la disipación del calor, lo cual puede generar que se sobrecaliente el motor. Kia también explicó que un motor sucio podría generar mayores costos en combustible a largo plazo.

Al interferir en la combustión de la gasolina, causa que disminuya el rendimiento y aumente el consumo de combustible del vehículo. Esto significa también que la calidad de emisiones puede llegar a ser problemática.

“Puede dificultar la disipación del calor, lo que resulta en un sobrecalentamiento del motor. Asimismo, obstruye los conductos y favorece la corrosión y el desgaste prematuro de las piezas metálicas, perjudicando el rendimiento y la eficiencia del vehículo”, señaló Kia.

El mantenimiento del motor y su limpieza es clave para mantener la eficacia. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo lavar el motor del carro?

Para realizar el procedimiento en casa, lo primero es deshacerse de los residuos más visibles en preparación de la limpieza. Cualquier suciedad que esté bajo el capó o las rejillas de ventilación deben ser erradicadas, preferiblemente con aire comprimido o un cepillo automotriz.

El segundo paso recomendado por Kia es cubrir las partes sensibles, eléctricas y el cableado con bolsas de plástico para evitar que el agua y los productos de limpieza entren en las aberturas.

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Aunque muchos carros modernos traigan motores completamente sellados, es importante revisar antes de empezar el lavado. En este punto, es necesario utilizar un desengrasante a base de agua y aplicarlo uniformemente sobre el motor.

El producto debe ser dejado entre 3 a 5 minutos. Si está demasiado sucio, con un cepillo se puede hacer énfasis en las piezas que necesitan una mayor limpieza. Al final, se enjuaga con una manguera que no tenga agua a presión y se seca el motor con un paño de microfibra. De igual manera, el proceso puede ser realizado por expertos en un taller mecánico autorizado.