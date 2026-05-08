¿Su moto consume mucho? Aprenda a calcular cuántos kilómetros recorre por galón de gasolina

La mayoría de conductores de vehículos con combustibles están atentos a reducir el consumo al máximo posible. Existen hábitos de manejo que permiten mejorar la eficiencia de la gasolina y minimizar el gasto.

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La marca japonesa Honda asegura que si todos los conductores de motos adoptaran ciertos comportamientos, podrían ahorrarse hasta 20% del consumo de combustible.

Además, aprender a calcular los kilómetros que recorre cada galón ayuda a que los propietarios puedan planificar sus viajes, gastos y cuidar su bolsillo. Esto depende de varios factores como el cilindraje y la configuración técnica de cada moto.

El experto Eric Teleche, del grupo UMA, señala que las motos recorren entre 90 y 180 kilómetros por galón. Se recomienda revisar la eficiencia de modelos de bajo cilindraje, que al ser más livianos pueden llegar a los 370 kilómetros por galón.

Para realizar el cálculo, es necesario realizar un experimento. Primero se llena el tanque completo y se registra el kilometraje que tenía en ese momento. Luego se utiliza la moto con normalidad. Cuando necesite recargarla nuevamente, se revisa cuánta fue la distancia recorrida y así podrá conocer cuál fue el gasto de combustible.

El consumo se obtiene al dividir la distancia recorrida entre la cantidad de combustible usada. Es decir, si el recorrido fue de 142,6 kilómetros y se necesitaron 9,4 litros de gasolina, ese será el dato base para hacer el cálculo.

El rendimiento de las motos está relacionado con su consumo de combustible. Foto: Getty Images

Tips para ahorrar combustible

Honda realizó una lista con recomendaciones para reducir el gasto de combustible en las motos. El primer tip es llenar el tanque de la moto cuando haya baja temperatura ambiente, como en las mañanas.

El segundo es calentar el motor de la moto y optimizar el combustible. La empresa japonesa también recomienda planear los viajes antes de salir y llevar un registro del consumo/gasto que tiene la moto.

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En cuanto a la conducción, mantener una velocidad constante y equilibrada ayudará al rendimiento de la gasolina.

“Un motor que se expone a cambios de ritmo y revoluciones muy extremas puede llegar a consumir hasta un 50% más”, explicó la compañía.

Por último, los interesados en ahorrar combustible deben llevar el menor peso posible y mantener en óptimas condiciones piezas claves como el filtro de aire y las llantas del motor.