Economía

Terpel suscribe contrato de suministro de combustibles con Ecopetrol

El acuerdo contempla el suministro de ACPM y mezclas de diésel, diésel marino con contenido de biodiésel de producción nacional o importado.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

30 de marzo de 2026, 9:45 p. m.
El acuerdo contempla una cuantía estimada superior a 10 billones de pesos.
El acuerdo contempla una cuantía estimada superior a 10 billones de pesos. Foto: Terpel / Ecopetrol

La organización Terpel informó al mercado que suscribió un contrato de suministro de combustibles con Ecopetrol, que incluye diferentes tipos de productos derivados.

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De acuerdo con la información divulgada, el acuerdo contempla el suministro de ACPM y mezclas de diésel, diésel marino con contenido de biodiésel de producción nacional o importado, así como sus combinaciones con biocombustibles.

También abarca gasolina motor corriente y gasolina motor extra, tanto de producción nacional como importada, incluida aquella facturada bajo el concepto de gasolina extra carbono compensada, además de otras referencias de gasolina.

De acuerdo con la compañía, el plazo de ejecución del contrato será de once meses, con inicio el 1 de abril de 2026 y finalización el 28 de febrero de 2027.

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La cuantía estimada del acuerdo asciende a más de diez billones de pesos ($10.490.385.421.909), monto que será pagado bajo la modalidad de crédito.

“En relación con los términos y/o condiciones especiales del contrato, se informa que no existen términos y condiciones que sean materiales para el emisor. Finalmente, se confirma que este contrato fue aprobado por el representante legal en cumplimiento de sus atribuciones estatutarias”, señaló la compañía en un comunicado.

Los puntos podrán ser redimidos en productos de la compañía, en más de 900 puntos de venta entre estaciones de servicio y tiendas vinculadas al programa. Foto: Terpel
Terpel. Foto: Foto: Terpel

Terpel crece en rentabilidad

Terpel cerró 2025 con resultados que muestran fortalecimiento operativo en medio de un entorno retador para el consumo y la energía en Colombia.

Según su más reciente informe de gestión, la compañía registró ingresos operacionales por $ 38,1 billones, lo que representó un crecimiento de 4,3 % frente al año anterior, mientras que el EBITDA consolidado alcanzó $ 1,76 billones, con un aumento de 18,4 %.

El desempeño refleja una mejora en rentabilidad por encima del crecimiento de los ingresos, una señal relevante en un contexto donde las empresas del sector energético enfrentan presiones por costos, transformación del mercado y cambios en los hábitos de consumo.