Terpel, una oferta de valor diversificada y sostenible que afianza su reputación

En momentos en que la sostenibilidad deja de ser un valor agregado para convertirse en una exigencia global, Terpel se consolida como un referente en Colombia por integrar la responsabilidad ambiental, social y de gobernanza en el corazón de su operación. Su reputación, construida con coherencia y resultados medibles, refleja una visión empresarial que entiende que la sostenibilidad no es una moda, sino una estrategia de largo plazo.

Terpel impulsa una transformación. Su apuesta por la transición energética combina innovación, eficiencia y compromiso con el país. Por ejemplo, a través de Terpel Voltex la empresa lidera el desarrollo de infraestructura para la movilidad eléctrica, con más de 50 puntos de carga en todo el territorio nacional, incluyendo estaciones especializadas para vehículos pesados y de intercambio de baterías para motos eléctricas.

La sostenibilidad también se refleja en su compromiso por la autogeneración de energía limpia. Con su filial Terpel Sunex, la compañía ha ejecutado más de cien proyectos solares en empresas y estaciones de servicio, que representan una reducción proyectada de más de 400 mil toneladas de CO2 para 2030, el equivalente a la absorción de carbono de 19 millones de árboles en un año.

A esta estrategia se suman sus soluciones en Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP), alternativas más eficientes que reducen las emisiones y los costos de transporte.

Además, en sus propias operaciones Terpel predica con el ejemplo: su planta de lubricantes en Cartagena y su Centro de Innovación cuentan con certificación Basura Cero, esto representa un trabajo exhaustivo para evitar que los residuos terminen en rellenos sanitarios.

Terpel es considerada una de las marcas más queridas y confiables por los colombianos. | Foto: Terpel - API

Terpel se conecta con las necesidades más apremiantes de Colombia

La sostenibilidad no se limita al ámbito ambiental. A través de la Fundación Terpel, la empresa lleva más de dos décadas fortaleciendo la educación y el liderazgo de más de dos millones de niños, niñas y jóvenes en todo el país. Además, con iniciativas como Restaurando Sueños brinda oportunidades a víctimas del conflicto armado, firmantes de paz y militares heridos, promoviendo la inclusión y la reconciliación.

Como Aliado País, Terpel está presente en emergencias humanitarias y misiones sociales: ha donado más de 2.000 galones de combustible para misiones de rescate y transporte de ayuda, y suministra el ciento por ciento del combustible que utiliza la Patrulla Aérea Civil Colombiana en sus jornadas médicas en regiones apartadas.

Estas acciones no sólo evidencian una gestión ética y coherente, sino que fortalecen la reputación corporativa de Terpel, hoy considerada una de las marcas más queridas y confiables por los colombianos.

En un entorno donde las empresas son evaluadas no solo por lo que producen sino por lo que representan, Terpel demuestra que la sostenibilidad bien gestionada es una ventaja competitiva, una herramienta de reputación y una narrativa poderosa para construir confianza y futuro.