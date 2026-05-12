Fundación Terpel, un aliado país que contribuye al desarrollo rural en Colombia con educación, alianzas poderosas y trabajo local

En Colombia los grandes desafíos sociales no se resuelven desde un solo frente. Requieren articulación, visión de largo plazo y actores comprometidos con la generación de impactos medibles en los territorios. En este propósito, la Fundación Terpel se ha consolidado como un aliado clave para el desarrollo del país, impulsando iniciativas que transforman comunidades desde diferentes frentes.

Con más de dos décadas de trabajo continuo, la Fundación ha enfocado sus esfuerzos en el despliegue de programas sostenibles y de alto impacto con especial énfasis en la calidad de la educación y una mirada integral que entiende el desarrollo más allá del aula e incluye a las instituciones, la comunidad y demás actores relevantes.

“Creemos en el poder de las alianzas como un camino estratégico para generar transformaciones reales y sostenibles en Colombia, capaces de responder a los desafíos sociales desde una mirada colectiva, articulando capacidades, conocimientos y compromiso para ampliar el impacto en los territorios”, afirmó Marcela Montoya Ortiz, directora ejecutiva de la Fundación Terpel. Bajo esta visión, la organización ha construido un modelo de intervención que conecta actores, territorios y oportunidades.

Uno de los pilares ha sido la educación, particularmente el fortalecimiento a la formación docente como motor de cambio. Este enfoque se integra, además, dentro de una apuesta más amplia: cerrar brechas, impulsar capacidades y acompañar a las comunidades en sus propios procesos de desarrollo.

La Fundación ha hecho presencia en distintas regiones del país, incluyendo zonas rurales donde los retos son mayores. Su trabajo no solo impacta a instituciones educativas, también contribuye a dinamizar entornos, generar confianza y construir capacidades que permanecen en el tiempo.

“Las soluciones deben responder a las realidades de cada territorio. No existe una única forma de generar impacto”, señaló Montoya, resaltando la importancia de entender las características propias del contexto para lograr transformaciones sostenibles.

De igual forma, la Fundación Terpel promueve iniciativas enfocadas en el fomento a la lectura, el acceso a distintas herramientas educativas y la reducción de brechas tecnológicas para articular una visión más amplia de equidad y desarrollo. Cada programa busca no solo resolver necesidades inmediatas, sino habilitar oportunidades a futuro.

Este enfoque ha permitido que la Fundación Terpel trascienda su rol tradicional y se posicione como un actor relevante en la construcción de país, trabajando de la mano con comunidades, instituciones y aliados estratégicos.

En un contexto en el que Colombia necesita soluciones integrales y sostenibles, el rol de organizaciones como la Fundación Terpel cobra mayor relevancia: ser un puente entre las necesidades del territorio y las oportunidades de desarrollo, contribuyendo a construir un futuro con más equidad para todos.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Fundación Terpel.