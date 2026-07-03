Venta de fajas para hombres creció 27% en Colombia durante el último año: ¿por qué está en auge?

El mercado de las fajas en Colombia registra un crecimiento en la demanda por parte de los hombres. Según cifras de Entallarte, las compras de referencias diseñadas para este segmento aumentaron 27% durante el último año y las proyecciones de la compañía indican que el mercado podría crecer entre 15% y 20% al cierre de 2026.

La tendencia también se refleja en los mercados internacionales. De acuerdo con Fortune Business Insights, el mercado global de las fajas superará los US$6.000 millones en los próximos años, impulsado, entre otros factores, por un incremento interanual superior al 10% en las compras realizadas por hombres, quienes priorizan prendas funcionales que pasen desapercibidas bajo la ropa.

Según Leidy Grisales, CEO de Entallarte, el crecimiento responde a cambios en los hábitos de consumo y a una mayor aceptación del autocuidado entre la población masculina. Además del componente estético, los compradores buscan prendas que brinden soporte y comodidad durante la jornada.

“Los compradores colombianos buscan opciones funcionales que ofrezcan soporte, mejoren la postura corporal y moldeen visualmente el torso y el abdomen debajo de la ropa diaria. Esto ha permitido que los hombres concentren actualmente cerca del 24% del total de nuestros clientes, consolidándose como un grupo con alto potencial de desarrollo que, si bien permanece por debajo de la participación femenina, muestra tasas de crecimiento constantes”, afirmó la directiva.

La evolución de la demanda también ha llevado a cambios en el diseño y la fabricación de las fajas. Mientras el público femenino suele preferir prendas de alta compresión y uso posquirúrgico, los hombres buscan camisillas de compresión elaboradas con materiales elásticos, costuras planas, tejidos transpirables y zonas de soporte que permitan utilizarlas tanto bajo la ropa de oficina como durante actividades deportivas.

El comercio electrónico se ha consolidado como el principal canal de venta de estas prendas, al permitir compras de forma rápida y discreta. Según la empresa, el comportamiento de la demanda durante los próximos meses dependerá del fortalecimiento de los canales digitales y de la adopción de estas prendas en la rutina diaria de los consumidores.