55,3 toneladas de ayudas salen de Zipaquirá rumbo a familias afectadas por el terremoto

El pasado sábado partieron desde Zipaquirá los camiones que transportan 55,3 toneladas de ayudas recolectadas para las familias afectadas por el terremoto. Los elementos fueron entregados en la Empresa de Licores de Cundinamarca, desde donde continuarán el proceso de distribución hacia las zonas afectadas.

El alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, agradeció a las personas que participaron en la jornada de recolección y destacaron el aporte de voluntarios, familias, empresas y habitantes del municipio.

“Quiero agradecer de corazón a cada voluntario, a cada familia, a cada empresa y a cada zipaquireño que se sumó a esta causa. Cada aporte, por pequeño que pareciera, hizo parte de un esfuerzo enorme. Esta jornada nos demuestra, una vez más, de qué estamos hechos los zipaquireños. Cuando nos necesitan, nos unimos”.

Rojas señaló que las ayudas representan el resultado de la participación de distintos sectores del municipio en respuesta a la emergencia ocasionada por el terremoto.

“Hoy solo puedo decir: ¡Gracias, Zipaquirá!”, afirmó el alcalde.