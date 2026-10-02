El consumo de café gana terreno en la Costa Caribe a través de Rappi

El consumo de café en Colombia muestra una mayor expansión hacia ciudades de la Costa Caribe, de acuerdo con un análisis de RappiAds sobre las órdenes registradas en la plataforma entre enero y agosto de 2026.

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Aunque Bogotá concentra el mayor volumen de pedidos y registra el ticket promedio más alto del país, Barranquilla se ubicó como la tercera ciudad con más órdenes de café, con un crecimiento de 22,6 % frente al mismo periodo del año anterior.

Valledupar presentó el mayor aumento porcentual, con un crecimiento de 67,6 % en las órdenes de bebidas y derivados de café. En Santa Marta, los pedidos aumentaron 33 %, con cerca de 9.000 órdenes, mientras que Montería registró un incremento de 16 %, con aproximadamente 7.000.

Otras ciudades también reportaron aumentos: Cali creció 9 %, con cerca de 48.000 órdenes; Bucaramanga, 6 %, con 16.000; y Pereira, 5 %, con 8.000. Medellín, por su parte, ocupó el segundo lugar nacional en número de pedidos.

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El análisis señala además un mayor interés por cafés tostados, de especialidad, ediciones especiales y cápsulas. Algunas marcas independientes registraron crecimientos de hasta 111 %. Según RappiAds, las órdenes de productos entre $50.000 y $100.000 aumentaron 43,7 %, mientras que las superiores a $100.000 crecieron 25,4 %.

Sebastián Jaramillo, director de RappiAds Colombia, atribuyó parte de esta dinámica al interés por productos de mayor valor y variedad, junto con la posibilidad de recibirlos en minutos.