Jóvenes colombianos presentan en Silicon Valley una startup de IA enfocada en el mercado del oro

Samuel Arango y Andrés Villamizar, emprendedores colombianos y fundadores de Cerebelum AI, participarán en el AI Conference de San Francisco, donde presentarán su propuesta de inteligencia artificial para el aprendizaje y análisis del mercado del oro.

Cerebelum AI combina una comunidad de formación en trading desde cero con OPUS, su herramienta tecnológica basada en inteligencia artificial. El modelo utiliza información de los gráficos del oro para ayudar a interpretar el contexto del mercado y estudiar posibles escenarios.

La comunidad de la compañía reúne a más de 30.000 usuarios en Colombia, Argentina, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Uruguay y Estados Unidos. Según Andrés Villamizar, la participación en el evento es resultado de un proceso de validación durante los primeros años de operación. En 2026, la compañía superó el US$1.000.000 en facturación neta.

“A veces se habla de la inteligencia artificial como si fuera algo lejano, reservado para grandes empresas o personas con conocimientos técnicos muy avanzados. Nosotros queremos demostrar que también puede utilizarse para acompañar procesos humanos de aprendizaje”, afirma Villamizar, cofundador de la firma.

El modelo desarrollado por Cerebelum AI incluye sesiones en vivo y acompañamiento de mentores con experiencia en el mercado. La propuesta busca que los usuarios aprendan a analizar el comportamiento del oro, desarrollen una metodología y tomen sus propias decisiones, en lugar de depender de recomendaciones automatizadas.

“Cerebelum AI no nació solamente para desarrollar una herramienta. Nació para ayudar a que más personas tengan acceso a conocimiento, acompañamiento y una ruta clara para aprender. Detrás de OPUS hay una historia de emprendimiento colombiano, pero también hay una convicción de que la tecnología tiene verdadero valor cuando ayuda a una persona a sentirse más preparada, más acompañada y con más claridad para construir su propio camino”, explica Samuel Arango.

Durante su participación en San Francisco, los fundadores buscarán avanzar en la primera ronda de inversión de la compañía. Los recursos que esperan conseguir estarían destinados a investigación y desarrollo, fortalecimiento de la tecnología, crecimiento del equipo y expansión internacional.

La compañía proyecta superar los US$2,5 millones en facturación neta durante 2027 y continuar ampliando su presencia en el mercado hispanohablante.