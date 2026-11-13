Inician obras de mejoramiento de la vía Amalfi-Chorritos en Antioquia: inversión supera los $36.000 millones

Las obras de mejoramiento de la vía Amalfi-Chorritos, en el nordeste antioqueño, comenzaron oficialmente con una inversión superior a los $36.000 millones. El proyecto busca fortalecer la conectividad rural y beneficiar a más de 28.000 personas del municipio.

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La intervención contempla el mejoramiento de 5,7 kilómetros de vía terciaria entre el casco urbano de Amalfi y el centro poblado de Chorritos. Los trabajos incluyen la instalación de pavimento rígido, la construcción de dos puentes vehiculares, nuevas alcantarillas y el mantenimiento de las estructuras de drenaje existentes.

Los recursos fueron aportados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos por cinco empresas: Grupo Argos, Cementos Argos, DEXCO Colombia, Empresas Públicas de Medellín (EPM), Zona Franca Argos y Logitrans. Cementos Argos, además, participa como gerente técnico del proyecto.

La vía conecta con la zona de La Laguna y pasa por el aeropuerto de Amalfi, por lo que constituye un corredor relevante para la movilidad de las comunidades y las actividades económicas y productivas de la región.

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De acuerdo con lo anunciado por las compañías, la entrega de las obras está prevista para el primer semestre de 2028.

Carlos Gómez, gerente de Reconstrucción de Grupo Argos, señaló que la organización ha movilizado cerca de $800.000 millones a través del mecanismo de Obras por Impuestos, en casi 50 proyectos relacionados con infraestructura vial, educación y saneamiento de agua, que han beneficiado a más de 600.000 personas en comunidades rurales.