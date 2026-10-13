Gobierno pone en marcha mecanismo de obras por impuestos para reconstruir zonas afectadas por terremoto

El Gobierno nacional puso en marcha Obras por Impuestos para la Reconstrucción (OXI-R), un mecanismo temporal y excepcional que busca vincular al sector privado a la recuperación de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, informó la Agencia de Renovación del Territorio (ART) este 13 de octubre.

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La iniciativa permitirá que los contribuyentes que cumplan los requisitos destinen recursos asociados a su impuesto de renta a proyectos para recuperar, rehabilitar, reconstruir, reforzar, mejorar o reponer infraestructura, bienes y servicios afectados por el sismo.

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Los proyectos podrán abarcar sectores como vivienda, educación, salud, agua potable y saneamiento básico, energía, vías y transporte, conectividad, infraestructura productiva rural, escenarios deportivos y gestión del riesgo.

La ART estará a cargo de administrar y operar el Banco de Proyectos de Obras por Impuestos para la Reconstrucción, que permanecerá abierto durante toda la vigencia de esta modalidad. Las iniciativas que cumplan los requisitos y obtengan viabilidad podrán incorporarse progresivamente al banco para que los contribuyentes interesados evalúen su financiación.

“A los empresarios de Colombia queremos invitarlos a ser parte de la reconstrucción. Con Obras por Impuestos podemos convertir impuestos en obras, inversión en resultados y proyectos en soluciones concretas para las comunidades. Queremos que cada recurso contribuya a que nuestros territorios salgan adelante”, aseguró Cindy Palma Aguirre, directora de la ART.

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El mecanismo contará con la participación de la ART, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entidades nacionales competentes, autoridades territoriales y representantes del sector privado.

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Además, el esquema contempla controles de seguimiento e interventoría durante la ejecución de las iniciativas, con el propósito de supervisar el desarrollo de los proyectos financiados.

Los contribuyentes podrán vincularse mediante dos modalidades: fiducia o convenio. El procedimiento estará dividido en cuatro etapas: conformación del Banco de Proyectos; vinculación y formalización; preparación para la ejecución; y ejecución, entrega y cierre.