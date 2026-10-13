Dólar abre al alza este 13 de octubre: ¿qué factores mueven la divisa?

El dólar inicia esta semana en Colombia con una tendencia al alza, al ubicarse, según la Bolsa de Valores de Colombia, en la apertura en 3.205 pesos, frente a una tasa representativa del mercado de 3.194,44 pesos.

La divisa se mueve, en el campo global, frente a la expectativa de varios hechos: por un lado, los movimientos de las acciones de las tecnológicas por cuenta de los anuncios que vienen de China sobre, lo que llamó el Diario Financiero de Chile, la forma en que el gigante asiático está cerrando la brecha de desarrollo tecnológico frente a las empresas que hoy dominan el mercado: ChangXin Memory Technologies (CXMT) anunció que espera poner a la venta a fin de año un chip de memoria de mayor capacidad y eficiencia que los existentes en el mercado, lo que afectó la valoración de los principales fabricantes de chips, arrastrando a los índices asiáticos.

Señaló ese análisis del diario austral que el dólar opera a la baja, tras haber alcanzado ayer su mayor nivel en 18 meses. Ayer lunes, el petróleo en su referencia Brent llegó a 106 dólares por barril, mientras la WTI se ubicó en 93 dólares. Este martes, el crudo frena su avance y opera con una caída de más de 1 %.

Precio del dólar en picada; la moneda cierra más barata esta semana

Por otro lado, frente al informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que actualizó sus cifras para el panorama económico en el planeta.

“La actividad económica mundial ha demostrado su resiliencia una vez más. El auge tecnológico, los márgenes de maniobra y la adaptación han ayudado a mitigar el daño infligido por las perturbaciones de orden geopolítico. Se proyecta que el crecimiento mundial se desacelere hasta el 3,1 % en 2026 y repunte hasta el 3,4 % en 2027. Se proyecta que la inflación general mundial registre un aumento notable hasta el 4,7 % en 2026 y que se modere hasta el 4,1 % en 2027. Las economías importadoras de energía que no se encuentran en la cadena de valor tecnológica se enfrentan a las perspectivas más complicadas”, señaló en su pronunciamiento la entidad financiera multilateral.

Y agregó: “Pero los márgenes de ajuste que contribuyeron a la resiliencia tienen sus límites, y los riesgos se inclinan hacia un deterioro de la situación. Una nueva escalada de los conflictos, un reajuste de las expectativas acerca de la inteligencia artificial (IA), un recrudecimiento de las tensiones comerciales y las vulnerabilidades fiscales podrían minar el crecimiento. Por el lado positivo, un mayor ímpetu de la inversión en IA y de las consiguientes mejoras de la productividad, o bien una moderación sostenida de las tensiones geopolíticas y comerciales, podrían afianzar el crecimiento”.

El escenario base del FMI supone que el estrecho de Ormuz se reabre en marzo de 2027 y que las condiciones de tráfico (y el suministro de combustibles) vuelven a los niveles previos a la guerra en Irán en octubre de 2027.

Además, se esperan los resultados de los grandes bancos de Wall Street, que inauguran oficialmente la temporada de reportes. JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo y Citi reportarán hoy, y esta semana también se conocerán los datos de inflación en Estados Unidos.

En el campo local, la expectativa se centra en el futuro de la relación comercial entre Estados Unidos y Colombia. Ayer, al ser consultado por los medios de comunicación frente a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad para que en el corto plazo se pueda retirar el arancel de 12,5 % que pesa sobre los productos colombianos.

“Puede que lo haga”, indicó el mandatario estadounidense, al ser interrogado por varios periodistas en el exterior de la Casa Blanca ante una posible eliminación de los aranceles que se impusieron recientemente a Colombia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad para que en el corto plazo se pueda retirar el arancel de 12,5 % que pesa sobre los productos colombianos. Foto: Getty Images

El precio del dólar cerró la jornada del pasado viernes, antes del puente festivo, en 3.189 pesos, lo que representó una caída de 28,2 pesos frente al cierre previo, según un informe de Bancolombia.

Destacó el análisis de que, en el frente internacional, el presidente Donald Trump acordó con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el suministro de más de 4 millones de toneladas de diésel al mercado mundial por parte de Rusia. Se realizará una entrega inmediata de más de 300.000 toneladas, seguida de 500.000 toneladas en noviembre y posteriormente de 1 millón de toneladas.

Colombia negocia el fin de los aranceles: las exigencias que podría imponer EE. UU.

En el mercado nacional, resaltó el informe de Bancolombia que la deuda externa bruta de Colombia alcanzó los 255,6 mil millones de dólares, lo que representa una variación anual de 15,3 % y un monto equivalente al 50,1 % del PIB. Del total, 157,2 mil millones de dólares corresponden al sector público, mientras que los 98,4 mil millones de dólares restantes pertenecen al sector privado.

“La perspectiva para el peso colombiano sigue alineada con una posible corrección y amplia volatilidad, lo que soportaría niveles entre 3.000 y 3.300 pesos en el cuarto trimestre de 2026”, puntualiza el análisis de Bancolombia.