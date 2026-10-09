Precio del dólar en picada; la moneda cierra más barata este viernes 9 de octubre

El dólar estadounidense terminó la jornada del 9 de octubre en Colombia con una cotización de $3.189, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

Dólar en Colombia abrió en $3.241,50: inflación y tasas de interés de EE. UU. ponen a prueba su estabilidad

Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto sobre los consumidores como sobre las empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó una reducción de $29 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para esa jornada, que se estableció en $3.218.

La sesión comenzó con el dólar en $3.212. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $3.220 y posteriormente descendió hasta un mínimo de $3.218. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $3.194.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.022 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 781 millones de dólares.

Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

Economía internacional

El Banco de España anunció el viernes que elevó su previsión de crecimiento para 2026 hasta el 2,6 %, frente al 2,3 % que proyectaba hasta ahora, al estimar que la economía española muestra una “resiliencia notable”, pese a un contexto mundial marcado por la “incertidumbre”.

Este dinamismo de la economía española irá acompañado, sin embargo, de una inflación elevada, que ahora se proyecta en el 3,9 % para 2026, según precisó la institución monetaria en su informe trimestral.

El Gobierno español, por su parte, también calcula un crecimiento del 2,6 % para 2026.

La publicación de este informe se produce pocos días después de que el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunciara elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

Precio del dólar en casas de cambio para el viernes 9 de octubre

Según el Banco de España, “el consumo privado continúa siendo el principal motor de la actividad, aunque se prevé una moderación de su ritmo de avance en los próximos trimestres”.

Igualmente, la institución revisó al alza la inflación respecto al informe del segundo trimestre, mientras que consideró que su trayectoria “en los próximos meses está muy condicionada por la evolución del shock energético” a nivel mundial.

“El estancamiento del conflicto de Oriente Próximo (…) y la intensificación de las hostilidades en las últimas semanas mantienen el entorno económico mundial sujeto a una incertidumbre y una volatilidad elevadas”, agregó.

*Con información de AFP.