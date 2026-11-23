Los embalses útiles del Sistema Interconectado Nacional (SIN) se ubicaron en 76,53 % al 22 de noviembre de 2026, una caída de cerca de 3 puntos porcentuales frente al registro del 9 de noviembre, según reportó XM.

Sigue cayendo el nivel de los embalses y subiendo el consumo de energía: Nohemí Arboleda advirtió que estos meses serán claves

Esta caída se da justo cuando faltan pocos días para que inicie la etapa más intensa del fenómeno de El Niño, correspondiente a la temporada seca, el próximo 1 de diciembre.

La meta fijada por el Gobierno y los gremios como objetivo mínimo es alcanzar el 80 % de reservas antes de diciembre para poder responder a la demanda durante los primeros meses de 2027. Sin embargo, las estimaciones muestran que noviembre cerraría con apenas el 74,5 %.

El último reporte de XM mostró un preocupante panorama para la generación eléctrica. Foto: @XM_SA_ESP en X

¿Por qué están cayendo los niveles de los embalses?

Uno de los factores que explica la caída en los niveles de los embalses son los bajos aportes hídricos. Los ríos y afluentes están aportando actualmente solo el 46,84 % del promedio histórico de noviembre.

La ministra de Minas y Energía, Nohemí Arboleda, señaló recientemente que se están recibiendo apenas 4 de cada 10 litros habituales para el penúltimo mes del año.

Otros expertos, como Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes y experto en consultoría y análisis estratégico sobre mercados energéticos, señalan que los afluentes atraviesan una de las condiciones más críticas de los últimos 25 años, con caudales diarios de 131,1 GWh frente al promedio histórico de 271,2 GWh.

La alerta de XM

La empresa encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM), XM, advirtió que, con estos aportes hídricos y sin una generación térmica óptima, el país no tendría los recursos suficientes para cubrir la demanda en marzo y abril de 2027.

Cabe señalar que, en general, los embalses no deben bajar del 30 % de su capacidad para evitar cortes o racionamientos eléctricos.

Actualmente, con corte al 21 de noviembre, la generación térmica se ubicó en 91,74 GWh/día. La resolución de la CREG que exige un mínimo de 5 GWh/día a las térmicas solo se ha cumplido en 16 de los 74 días evaluados por la entidad.

¿Qué medidas de ahorro se están tomando?

Ayer, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció una campaña de ahorro de energía en la capital por el aumento en el consumo de electricidad en lo que va de noviembre.

En su alocución, hizo un llamado a no utilizar electrodomésticos de alto consumo entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, ajustar la temperatura de los refrigeradores y también sentó una directiva de ahorro obligatorio en las entidades públicas.