Al cumplirse los primeros cien días del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, el sector energético enfrenta uno de sus primeros grandes desafíos: garantizar que Colombia tenga capacidad suficiente para atender la demanda eléctrica, especialmente durante las horas de mayor consumo y ante la llegada del fenómeno de El Niño.

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El balance de este periodo está marcado por avances en infraestructura energética, recuperación de la capacidad operativa de la terminal de Cartagena y medidas para responder a las necesidades de suministro. Sin embargo, el verdadero examen estará en determinar cuánto de esa capacidad se encuentra disponible y qué tan preparada está la infraestructura para responder a los momentos de mayor exigencia.

Entre los avances reportados por el Ministerio de Ambiente aparecen el muelle de SPEC, el llenado de Hidroituango y diferentes obras de transmisión. A su vez, el Ministerio de Minas y Energía levantó la limitación programada de gas luego de la recuperación de la capacidad operativa de la terminal de Cartagena.

Estas medidas representan avances para el sector, pero su impacto dependerá de que las obras entren efectivamente en funcionamiento y contribuyan a garantizar el suministro.

Uno de los indicadores que genera preocupación es el comportamiento del consumo de energía. Según cifras de XM, la demanda eléctrica creció un 6,16 % en septiembre frente al mismo mes de 2025.

Durante ese periodo, la demanda máxima alcanzó los 12.683 megavatios (MW), mientras que las proyecciones de XM para el verano 2026-2027 estiman una demanda máxima horaria de 12.832 MW.

El desafío está en garantizar la potencia necesaria para responder a esos picos de consumo. Para ello, no basta con contar con capacidad de generación instalada: también se requiere que las plantas estén disponibles y que las redes de transmisión puedan transportar la energía hasta los centros de consumo.

Por esa razón, uno de los llamados del sector es que el Gobierno publique las fechas previstas de entrada en operación de cada obra prioritaria y detalle cuánto aportará cada proyecto a la capacidad del sistema eléctrico nacional.

A este panorama se suma la apuesta gubernamental por reactivar la exploración de hidrocarburos, incluidos los yacimientos no convencionales, una iniciativa mencionada en el balance de la Fundación Paz & Reconciliación. Sin embargo, sus eventuales resultados se proyectan a varios años, por lo que no representan una respuesta inmediata a las necesidades del próximo verano.

En el corto plazo, la confiabilidad energética dependerá de la disponibilidad de combustibles y de la capacidad efectiva de las plantas térmicas para respaldar la generación.

Tarifas por horarios, otra alternativa para reducir los picos de consumo

Además de ampliar la capacidad de generación y transmisión, el manejo de la demanda aparece como otra herramienta para evitar presiones sobre el sistema eléctrico.

El Plan Energía YA incorporó un programa transitorio que relaciona incentivos y cobros con el consumo mensual de los usuarios frente a una meta individual. No obstante, el análisis plantea que también se necesita avanzar hacia un esquema de precios que tenga en cuenta las horas en las que se utiliza la electricidad.

La propuesta parte de una diferencia importante: no todos los consumidores tienen las mismas posibilidades de modificar sus horarios de consumo.

Chulos se aglomeran en el puerto de la plaza de mercado de Puerto Salgar Sequia fenomeno del niño Foto: Guillermo Torres

Por ejemplo, un acueducto que dispone de sistemas de almacenamiento puede trasladar parte de sus actividades de bombeo a horarios de menor demanda. En cambio, un hogar de la región Caribe que necesita ventilación durante las horas de mayor calor tiene menos posibilidades de reducir su consumo en esos periodos.

Por eso, cualquier modificación tarifaria tendría que reconocer las condiciones particulares de los usuarios y evitar que las medidas terminen afectando a quienes tienen menor margen para cambiar sus hábitos.

Una de las herramientas planteadas para avanzar en esta dirección es la infraestructura de medición avanzada, conocida como AMI, que permite registrar el consumo eléctrico por intervalos de tiempo.

El ingeniero electricista Hernán Alberto García Mahecha explicó en una columna de opinión publicada en SEMANA, titulada ‘Medición avanzada: una obligación para los operadores de red’, que esta tecnología permite conocer con mayor precisión cuándo y cómo consumen energía los usuarios.

Acelerar su implementación permitiría que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) cuente con información suficiente para evaluar esquemas de tarifas diferenciadas según las franjas horarias, con alternativas para hogares, comercios e industrias.

En este modelo, los operadores de red tendrían la responsabilidad de instalar los medidores, mientras que los comercializadores utilizarían la información para realizar la facturación conforme a las disposiciones regulatorias.

La propuesta también contempla desarrollar pruebas piloto voluntarias en mercados con condiciones climáticas y perfiles de consumo diferentes. Antes de vincularse, cada usuario debería recibir una simulación que compare el costo de las tarifas con base en su propio historial de consumo.

Los resultados tendrían que ser públicos y permitir establecer cuántos megavatios se lograron reducir durante los picos de demanda, cómo cambió el consumo mensual y qué sectores terminaron pagando más o menos.

Los compromisos para los próximos cien días

El balance energético abre una nueva etapa de compromisos para el Gobierno nacional y las autoridades regulatorias. En los próximos cien días, el Ejecutivo tendrá que precisar cuáles son las obras prioritarias, qué dificultades enfrentan y cuándo comenzarán a operar.

Por su parte, la CREG deberá definir las condiciones bajo las cuales podrían implementarse los pilotos de tarifas horarias y los criterios para determinar si ese modelo puede ampliarse a otros mercados.

El desempeño del sector tendrá dos indicadores centrales: la capacidad energética que efectivamente entre en servicio y los resultados de los nuevos esquemas tarifarios sobre los picos de demanda y el valor de las facturas.

El reto será reducir la presión sobre el sistema eléctrico sin trasladar los costos a los hogares que tienen menos posibilidades de modificar sus horarios de consumo.