En una audiencia reservada, que se extendió por tres horas y media, la Fiscalía General le imputó el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva al exgerente de RTVC, Hollman Felipe Morris Rincón.

Hollman Morris, exgerente de RTVC, anunció que no iba a aceptar los cargos imputados por la Fiscalía. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/qhqiwM3n3x — Revista Semana (@RevistaSemana) November 17, 2026

Los hechos se presentaron en el año 2011 en la ciudad de Madrid, España.

La diligencia judicial se realizó de manera reservada atendiendo a una petición elevada por la Fiscalía General para proteger la integridad de la denunciante.

Caso Hollman Morris: Fiscalía se opuso a la petición de la defensa. “Es un caso de violencia de género”

Igualmente, reseñó que en este expediente judicial se iba a citar toda la jurisprudencia relacionada con la violencia de género.

En medio de la instalación de la audiencia, el procesado pidió la palabra para manifestar que no iba a aceptar los cargos imputados por la Fiscalía.

“Yo niego los hechos que se me han venido atribuyendo durante estos ocho años. No lo reconozco y no voy a aceptar los cargos, señor juez, llevo siete años señalando públicamente por algo que se dice que ocurrió”, precisó el exfuncionario.

Hollman Morris, exgerente de RTVC, fue imputado por el delito de acto sexual violento. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/GY1wLLFkfm — Revista Semana (@RevistaSemana) November 17, 2026

Igualmente, reclamó por la no presencia de un representante del Ministerio Público: “Esto afecta el debido proceso”.

La denuncia contra Holman Morris

En 2019, la columnista y periodista, María Antonia García de la Torre denunció a Hollman Morris ante la Fiscalía General.

.“El episodio con Hollman Morris fue hace ocho años, en Madrid. Yo trabajaba para el diario El Mundo y me interesaba escribir un artículo sobre su documental Impunity. Nos reunimos en un sitio en el barrio Lavapiés y en algún momento en que yo conversaba con él, me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa y lo separé de mí como pude”, relató la periodista.

Hollman Morris asiste a la audiencia de imputación de cargos en su contra por el delito de acoso sexual. Foto: Suministro

Para ese momento, Morris estaba ingresando en la política, siendo una de las figuras más reconocidas de la Colombia Humana, partido político de Gustavo Petro.

“Mi único fin al interponer esa denuncia es lograr que se haga justicia. El único camino para que las mujeres sean escuchadas es denunciar a sus victimarios y debemos acudir a todas las instancias que sean necesarias para romper esa barrera decimonónica que impide que la ley respalde a cabalidad a las víctimas de violencia sexual. Mi único anhelo es poder contarles a mis hijos y nietos mi modesto logro de haber conseguido que se castigara a un hombre que se creyó dueño de mi cuerpo y de mi integridad”, señaló en esa oportunidad la periodista.