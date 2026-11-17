Momentos de preocupación se vivieron durante la mañana de este martes 17 de noviembre en el centro de Medellín, luego de que se registrara un incendio en un establecimiento comercial sobre la Avenida Oriental.

La emergencia movilizó al Cuerpo Oficial de Bomberos y obligó a acordonar el sector mientras los organismos de socorro trabajaban para controlar las llamas.

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Incendio en la Avenida Oriental movilizó a los bomberos

El incendio se presentó entre la carrera 46 y la calle 48, en inmediaciones de la iglesia San José, un punto de importante circulación comercial y vehicular de la capital antioqueña.

De acuerdo con el reporte atribuido al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), dos tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos llegaron al establecimiento para atender la conflagración y evitar que el fuego se propagara.

Mientras avanzaban las labores de atención, el área fue acordonada para facilitar el trabajo de los organismos de emergencia y mantener alejados a los transeúntes.

La ubicación del establecimiento hizo que la emergencia llamara la atención en uno de los sectores más transitados de Medellín.

La Avenida Oriental es un corredor de conexión importante para el centro de la ciudad, por lo que la presencia de los organismos de socorro y el acordonamiento del área marcaron la atención de la conflagración.

Uno de los aspectos más relevantes del primer balance es que no se reportaron personas lesionadas por cuenta de la emergencia.

Sin embargo, todavía no se conoce un inventario oficial de los daños materiales que habría dejado el fuego en el establecimiento.

Las causas que originaron la conflagración tampoco han sido establecidas.

Por ahora, el hecho permanece bajo investigación y se espera que las autoridades entreguen información adicional sobre las circunstancias en las que comenzó el incendio.

La emergencia generó preocupación entre quienes se encontraban en este sector del centro de Medellín, mientras los bomberos adelantaban las labores necesarias para atender la situación.

Socorristas del Cuerpo de Bomberos de Medellín atendieron un incendio que se presentó en el Centro de Medellín. Foto: Redes sociales

Por ahora, las autoridades no han precisado qué originó el fuego, ni han entregado detalles sobre las condiciones en las que se encontraba el establecimiento cuando comenzaron las llamas.

Se espera que, una vez finalizada la atención y la revisión del lugar, se conozcan más elementos que permitan establecer cómo se produjo el incendio y la magnitud de los daños.